導演會︱《爸爸》母子檔獲女配、新演員奬　谷祖琳：感謝秋生老師

影壇盛事「2025香港電影導演會年度頒獎典禮」昨日（10日）舉行，典禮除了讓一眾資深新晉導演聚首一堂，亦邀得許冠文、衞詩雅、朱栢康、鍾雪瑩、談善言、谷祖琳等一眾提名本屆金像獎、炙手可熱的演員出席。由翁子光執導、劉青雲主演作品《爸爸》，飾演媽媽與兒子的谷祖琳、Dylan蘇文濤，分別於導演會上奪得「最佳女配角」及「最佳新演員」獎締造《破．地獄》以外另一對家庭拍檔得獎演員！

谷祖琳憑主演作品《爸爸》於導演會上奪得「最佳女配角」獎。（梁碧玲 攝）

蘇文濤憑主演作品《爸爸》於導演會上奪得「最佳新演員」獎。（梁碧玲 攝）

谷祖琳與蘇文濤在得獎後接受一眾傳媒訪問，蘇文濤首次憑演技奪得獎項，自言過程非常夢幻：「因為我攞完獎之後，到阿媽（谷祖琳）攞獎，兩個獎攞喺枱上面好開心！」谷祖琳亦喜見「囝囝」得獎，立刻母愛爆發化身媽媽的角色：「公布佢攞獎之後好開心，好似家長咁幫阿仔拍住上台攞獎嘅片段！」蘇文濤笑言自己有留意其他入圍金像獎的演員表現。

谷祖琳與蘇文濤憑主演新作《爸爸》於導演會上奪得「最佳女配角」及「最佳新演員」獎。（梁碧玲 攝）

《爸爸》劇情中的母子獲得演技獎嘉許，谷祖琳與蘇文濤笑言未向「爸爸」劉青雲報喜訊，谷祖琳表示：「一陣間會即刻同青雲講。」蘇文濤則笑言沒有劉青雲的電話，原來一直未敢主動取得「爸爸」的聯絡方法。至於蘇文濤往後的演戲道路，他謙虛自言：「到依家我都唔敢叫自己做一個演員，因為演戲對我嚟講係一種體驗，覺得好似體驗緊人哋嘅人生，憑做戲拓展自己視野，對我人生都有一種豐富。」

主演《爸爸》的谷祖琳與蘇文濤，以母子檔現身導演會頒獎典禮。（梁碧玲 攝）

黃秋生於日前播出的訪談節目《爆谷一周》上大讚谷祖琳的演技，表示能夠「跟到青雲尾燈」絕不容易，谷祖琳笑言未看節目播出，但一直感激恩師黃秋生的教導與點化：「其實每一次我有疑難，我都會同秋生老師傾計。因為佢唔係教點樣演、去到邊個位演技大爆發，並唔係咁。我哋講埋啲嘢好似無厘頭咁，但係好多謝佢每一次嘅提點，花咁多時間去講嘅嘢我有聽入耳，希望冇令佢失望啦！」

谷祖琳於導演會上奪得「最佳女配角」獎後，受訪時感謝黃秋生的教導與點化。（梁碧玲 攝）