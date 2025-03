歐陽萬成與周潤發成功合照　「好高興有機會同發哥傾一傾」

美籍港人棟篤笑藝人歐陽萬成(Jimmy Oyang)憑棟篤笑在全球爆紅,由於不少題材都跟華人背景有關,令華人觀眾更感共鳴,更紅到返香港。歐陽萬成日前在新開設的小紅書拍片透露自己回到出生地香港,早前就在Facebook及IG分享了與黃子華的合照,隨即引起網民熱議!而今日,他又有新合照,就是與我們的發哥周潤發合照,令人羨慕。



歐陽萬成最新一張照片,是跟香港萬人迷發哥周潤發合照,他寫上︰「An honor to hang with the legend Chow Yun Fat🙏 好高興有機會同發哥傾一傾😄 Just two guys from Hong Kong」(好榮幸與傳奇的周潤發一齊,好高興有機會同發哥傾一傾,兩個香港人)

歐陽萬成早前在IG分享了自己與黃子華的合照,同場亦有C君,更透露自己專程去看了《破地獄》留言寫道:「So happy to meet the brilliant 黃子華 He was the first and still the best comedian in Hong Kong. Absolutely my inspiration. I grew up watching in 男親女愛. And his new movie 破地獄 is incredible. 好開心同黃子華一齊食潮州菜 ☺️」(很高興見到才華洋溢的黃子華,他是香港第一個、也是最好的喜劇演員。絕對是我的靈感。我是看《男親女愛》長大的。他的新電影《破地獄》令人難以置信。)

有不少網民看到歐陽萬成與黃子華的合照後,都興奮留言問兩人是否會有合作:「合體了!」、「香港最搞笑嘅幾個人都喺度」、「你兩個一起開騷啦!」、「會唔會一齊開騷啊?」、「兩個都係我偶像!」。

現年37歲的歐陽萬成在港出生,13歲歲家人移民美國,曾入讀香港華仁書院一年。其後畢業於加州大學聖地牙哥分校,主修經濟學。雖然父母希望他能走傳統的高薪職業道路,但歐陽萬成對表演充滿熱情,畢業後就開始嘗試棟篤笑,並在美國各地的小型俱樂部演出。由於棟篤笑的題材有不少都跟華人父母望子成龍及被父母強迫操練數學等題材,除了令美國人捧腹大笑,亦令華人觀眾感共鳴,由美國到返香港。