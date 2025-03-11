導演會︱周潤發為《香港四徑大步走》頒獎︰好大啟發、睇到流眼淚

影壇盛事「2025香港電影導演會年度頒獎典禮」昨日（10日）舉行，典禮除了讓一眾資深新晉導演聚首一堂，亦邀得許冠文、衞詩雅、朱栢康、鍾雪瑩、談善言、谷祖琳等一眾提名本屆金像獎、炙手可熱的演員出席。導演會頒獎典禮上，周潤發以頒獎嘉賓驚喜亮相，頒發「執委會特別獎」予紀錄片《香港四徑大步走》，發言期間表示作品感人兼具啟發性，發哥作為登山及長跑愛好者，深感作品動人。

周潤發驚喜現身香港電影導演會年度頒獎典禮，作為「執委會特別獎」頒獎嘉賓。（梁碧玲 攝）

周潤發頒發「執委會特別獎」予《香港四徑大步走》前，先在台上表示最近已入場觀映，「我係行山之後先開始跑步，入面所有嘅景我去過晒！但如果一次過50個鐘頭內跑晒，係冇可能嘅，麥理浩徑我係分咗五日、每日行二十公里先行晒。」周潤發續指：「呢部戲每一個主人翁都畀我好大嘅啟發，訂立好目標、誓死都要完成，其中一位我睇到流眼淚，腳部縫咗針、爆開、流緊血都繼續行，去到梅窩頂唔順、流離緊、瞓咗喺車，最終都行到郵筒完成，非常非常鼓舞性嘅一部電影！」

周潤發直言《香港四徑大步走》極具啟發性，其中一位跑手的參賽過程更讓他感動流淚。（梁碧玲 攝）

周潤發頒獎予《香港四徑大步走》導演Robin Lee。（梁碧玲 攝）

周潤發頒獎予《香港四徑大步走》導演Robin Lee時，更熱情擁抱。（梁碧玲 攝）

周潤發向《香港四徑大步走》導演Robin Lee頒發獎項後，Robin在台上發表得獎感言時表示：「我想對所有支持這部電影的人說聲謝謝。最初開拍這部電影時，我只想創作一些能讓自己引以為傲的作品，或令電影中的跑手感到自豪的作品。我從沒想過能得到那麼多人支持，特別是站在我身後的周潤發先生。再次多謝大家入場支持這部電影！」發哥更在Robin分享感言後，主動上前舉機與全場自拍留念，掀起導演會頒獎典禮高潮！

《香港四徑大步走》導演Robin Lee發表感言時，感謝周潤發的支持。（梁碧玲 攝）