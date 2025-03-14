米奇17號︱奉俊昊欽點做女主角　娜奧美艾奇自嘲因為︰粗口夠流利

荷里活科幻喜劇《米奇17號》，由韓裔奧斯卡最佳導演獎得主奉俊昊執導，羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）、娜奧美艾奇（Naomi Ackie）、史蒂芬（Steven Yeun）、東妮歌莉蒂（Toni Collette）及麥克雷法路（Mark Ruffalo）主演，電影日前於香港正式上映。奉俊昊繼《上流寄生族》後轉戰科幻片，更夥拍男神羅拔柏迪臣主演，探討太空探索、存在與人性命題、以及人與自然之間的關係。早前《米奇17號》女主角娜奧美艾奇就新作接受國際傳媒聯合訪問，分享被奉俊昊欽點賞識的喜悅、與羅拔柏迪臣一人分飾兩角拍攝過程及自己多年來對科幻片的鍾愛。

《米奇17號》女主角娜奧美艾奇就新作接受國際傳媒聯合訪問，分享被奉俊昊欽點賞識的喜悅、與羅拔柏迪臣一人分飾兩角拍攝過程及自己多年來對科幻片的鍾愛。（GettyImages）

《米奇17號》女主角娜奧美艾奇就新作接受國際傳媒聯合訪問，分享被奉俊昊欽點賞識的喜悅、與羅拔柏迪臣一人分飾兩角拍攝過程及自己多年來對科幻片的鍾愛。（GettyImages）

娜奧美艾奇於《米奇17號》裡飾演女主角Nasha。（《米奇17號》電影劇照）

《米奇17號》作為奉俊昊憑《上流寄生族》橫掃奧斯卡後的首部作品，一直被受廣大觀眾關注，能夠成為女主角，娜奧美艾奇竟表示自己完全未經過試鏡便獲得角色：「或許這是我經歷過最似『荷里活式夢想成真』的故事，竟然會發生！奉俊昊導演在我拍攝《雲妮侯斯頓: 與愛共舞》（I Wanna Dance with Somebody）以及《求救眨眨眼》（Blink Twice）期間找到我，將《米奇17號》劇本交給我閱讀，並享受地談論電影；之後他再約我討論我對Nasha一角的看法。在我拍攝完兩部電影後，便突然收到我獲得角色的通知！老實說我願意角色試鏡八個月、經歷一切難關，因為能夠參演奉俊昊這位天才導演的作品，實在是無比的榮幸！」

娜奧美艾奇於《米奇17號》裡飾演女主角Nasha，與羅拔柏迪臣有大量對手戲。（《米奇17號》電影劇照）

娜奧美艾奇被奉俊昊欽點成為《米奇17號》女主角。（GettyImages）

娜奧美艾奇被奉俊昊欽點成為《米奇17號》女主角。（GettyImages）

能夠讓奉俊昊起用為女主角，娜奧美艾奇自言與角色Nasha有相似的地方，亦不忘自嘲一番：「某程度上我與Nasha性情接近，我們抗壓時的情緒與脾氣非常相似，我說起髒話亦足夠流利得似水手！Nasha亦是一位身手了得、能夠保護自己與他人，我在開拍前接受許多格鬥訓練，讓動作戲份拍攝順利，亦透過身手讓角色具說服力。」

娜奧美艾奇自嘲粗口流利程度與角色Nasha一樣，或因此得到奉俊昊的賞識。（《米奇17號》電影劇照）

娜奧美艾奇在主演《米奇17號》前，憑2019年上映的《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）成名，是次再次參演科幻片，她直言一直對類型情有獨鍾：「科幻片絕對是我最喜愛的電影類型！我經常迷失於科幻、奇幻作品裡的虛構世界，我爸爸讓我自小迷上《星空奇遇記》（Star Trek），所以他算是元兇，但沒有想過偏偏會在《星球大戰》（Star Wars）演出！我也覺得這些未來科幻作品，讓我們更用心思考未來，好像從前幻想探索太空，到人類展開對外太空的發掘工作一樣！」

娜奧美艾奇表示自小鍾情《星空奇遇記》，卻偏偏憑《星球大戰》成名。（GettyImages）

娜奧美艾奇憑2019年上映的《星球大戰：天行者崛起》成名。（《星球大戰：天行者崛起》電影劇照）

娜奧美艾奇於電影中與羅拔柏迪臣一人分飾的米奇17號與18號有不少對手戲，她亦透露拍攝過程的安排，以及17、18號同場時的拍攝現場真相：「劇組安排了一個羅拔柏迪臣的替身演員，所以每當17號與18號同場時，我都與兩位演員對戲。最有趣是羅拔由17號換成18號，然後所有戲份要重覆拍攝一次，那位替身演員非常盡力還原羅拔的肢體動作，甚至背熟所有對白，所以現場情況某程度已接近羅拔有一位孖生兄弟一樣！」