白雪公主｜延續迪士尼真人版氣勢　逐一神還原經典場面

迪士尼經典動畫真人版一直大受歡迎，繼全球叫好叫座的《美女與野獸》(Beauty and the Beast)、《阿拉丁》(Aladdin) 真人版後，終於等到《白雪公主》華麗登場，由金像級製作和音樂班底再展迪士尼「動畫成真」奇幻魔法。

真人版白雪公主，由憑《西城故事》獲 金球獎最佳女主角（音樂劇或喜劇）的麗素莎嘉娜 (Rachel Zegler) 擔演。（《白雪公主》劇照）

「神奇女俠」演繹最美艷「惡毒母后」

「惡毒母后」經典對白：「魔鏡，魔鏡，誰是世界最美麗？」無人不識。今次電影中的「惡毒母后」相當搶鏡，由《神奇女俠》(Wonder Woman) 姬嘉鐸 (Gal Gadot) 一改戲路，化身成為最美艷的大奸角，一出場霸氣十足極具睇頭，看她與「白雪公主」連場爭妍鬥戲，已經值回票價！

「神奇女俠」 姬嘉鐸一改戲路，化身成為最美艷的大奸角，一出場霸氣十足極具睇頭。（《白雪公主》劇照）

金球新生代演白雪公主

女主角「白雪公主」，由《西城故事》(West Side Story) 金球獎最佳女主角（音樂劇或喜劇）、人氣年青舞台劇女星麗素莎嘉娜 (Rachel Zegler) 擔演，其非凡的天賦歌喉和聰慧活潑的氣質別具迷人魅力，麗素主唱的其中一首新歌《Waiting on a Wish》已經推出，觀眾入場看她如何以全新形象風格演活新生代的「白雪公主」！

迪士尼其中一座招牌城堡。（《白雪公主》劇照）

《蜘蛛俠》導演頂尖CG特技極致昇華

電影由《蜘蛛俠：驚世現新》(The Amazing Spider-Man) 導演馬克韋伯 (Marc Webb) 執導，以全新創意和頂尖CG特技將世紀童話極致昇華，嶄新形式將一幕幕經典場面重現，包括白雪公主與七個小矮人和可愛小動物在魔幻森林載歌載舞、惡毒母后的魔鏡和毒蘋果、白馬王子現身等。加上有《Barbie芭比》金像提名編導姬達嘉域 (Greta Gerwig) 參與故事創作，相信會為這部童話帶來全新驚喜元素！

舊版的每一幕都將逐一呈現。（《白雪公主》劇照）

舊版的每一幕都將逐一呈現。（《白雪公主》劇照）

《星聲夢裡人》金像音樂人譜寫新曲

電影以音樂劇為主打，特別請來《星聲夢裡人》(La La Land) 金像音樂人Benj Pasek和Justin Paul譜寫全新動聽歌曲，新舊金曲交織成一場華麗音樂盛宴，一定要在戲院才能充分體驗這種沉浸式視聽享受！