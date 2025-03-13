白雪公主｜迪士尼疑避反對聲音 全球宣傳首映規模大減

迪士尼改編經典動畫的真人版電影《白雪公主》（Snow White）即將上映，自迪士尼宣布反傳統由拉丁裔女星Rachel Zegler飾演「白雪公主」，一直遭外界猛烈批評，隨著電影即將上映，日前有傳迪士尼已取消影片於英國舉行的首映，不過於本周六（15日）於美國加州舉行的全球首映禮仍然如期舉行。近日就有傳因Rachel經常失言，而決定地點舉行宣傳活動。

《白雪公主》即將於3月20日在香港上映。（電影海報）

真人版白雪公主Rachel Zegler與惡毒皇后姬嘉鐸（Gal Gadot）早前現身奧斯卡擔任頒獎嘉賓為新戲造勢，不過有外媒報道，迪士尼擔心電影上映會再次引起一連串反對聲音，因為縮減《白雪公主》的宣傳與行銷計劃，讓電影低調地上映。迪士尼之所以小心翼翼，除了因為大批網民對於選角感到反感，亦是因為女主角經常失言，甚至被封為「行走的公關災難」。

Rachel Zegler與姬嘉鐸日前現身奧斯卡，被網民嘲白雪公主慘變小矮人。（Getty Images）

Rachel Zegler在過去訪問中，對此表示自己並非白雪公主的粉絲，更斥原版《白雪公主》故事過時，而公主等待王子拯救的橋段非常守舊，又形容白馬王子為「跟蹤狂」。這些言論讓外界認為她不明白《白雪公主》的背後意義，更指她極為不尊重故事創作者及「白雪公主」這個角色，不理解為何迪士尼堅持讓她飾演白雪公主。