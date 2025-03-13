《破·地獄》3日內獲4項大獎　周家怡透露光明結局加長版得以保留

《破·地獄》電影港澳累積票房數字高達1億6千百萬，勇奪香港電影金像獎18項提名，刷新近十年提名紀錄，更先聲奪人於3日內奪得合共4項殊榮，包括【香港電影導演會年度大獎】中勇奪「最佳男主角（許冠文）」、「最佳女主角（衛詩雅）」及「最佳男配角（朱栢康）」，以及昨晚舉行之【香港電影編劇家協會】中，兩位編劇陳茂賢及鄭緯機共同榮獲「年度推薦劇本獎」，備受不同界別肯定。



而即將於4月4日清明節上映的《破·地獄》加長版同樣令人期待，保留公映版的場面之外，新增豐富故事背景及枝節，當中飾演美玉的周家怡有更多場面於加長版曝光，家怡興奮透露：「好開心有加長版嘅面世，可以圓滿每一個角色，能夠睇到佢哋嘅故事，包括道生家庭故事都會喺加長版入面見到。我最開心係會保持有光明嘅結局，即係美玉嘅BB仍然會保留住，仍然係咁圓滿。」

《破·地獄》在【香港電影編劇家協會】中，兩位編劇陳茂賢及鄭緯機共同榮獲「年度推薦劇本獎」

《破·地獄》在【香港電影編劇家協會】中，兩位編劇陳茂賢及鄭緯機共同榮獲「年度推薦劇本獎」

至於深受觀眾期待，於加長版首度登場的谷德昭及岑珈其對加長版同樣大表期待，跟子華及朱康同框演出的谷德昭表示：「能夠在《破·地獄》同大家見面，成為最高票房電影一份子，與有榮焉。」；而戲中跟子華「道生」一角飾演兩兄弟的珈其表示：「當知道加長版面世真係好開心同埋期待。之前導演有講過佢一定會極力爭取出返個加長版，所以我真係好多謝導演，而最最最最多謝都係咁多位買飛入場支持破地獄嘅觀眾，因為係佢哋嘅支持先至會令到呢個加長版可以正式面世。」

於《破·地獄》加長版首度登場的谷德昭及岑珈其大嘆與子華神結片緣感覺夢幻

於《破·地獄》加長版首度登場的谷德昭及岑珈其大嘆與子華神結片緣感覺夢幻

《破·地獄》加長版劇照

《破·地獄》加長版劇照

而珈其亦大爆自己是子華鐵粉，有機會合作大感夢幻：「我可以見到子華哥哥超級開心，因為我係好鍾意佢，佢係我偶像之一，仲要可以同佢同場，記得拍攝前一晚真係緊張到瞓唔著，所以真係好多謝導演俾呢個機會我。成件事都係好夢幻，子華哥哥係超級 Nice，拍攝前我哋一齊溝通傾偈呀，跟住一齊去試戲。所以成個過程係好開心好順利，希望加長版出到嚟大家觀眾都鍾意啦，多謝晒。」

周家怡透露《破·地獄》加長版光明結局得以保留

周家怡透露《破·地獄》加長版光明結局得以保留

周家怡透露《破·地獄》加長版光明結局得以保留