《第18屆亞洲電影大獎》明晚舉行　許冠文劉青雲夾擊長塚爭影帝

《第18屆亞洲電影大獎》頒獎禮將於明天（16日）假香港西九文化區戲曲中心大劇院舉行，來自25個國家及地區共30部電影，將角逐16項大獎。韓國電影《破墓》入圍11個獎項，香港電影《九龍城寨之圍城》以9項提名緊隨其後。本屆評審主席由洪金寶擔任，陸浩明與黃嘉雯任轉播司儀。日本演員役所廣司獲「終身成就獎」，韓國演員張東健獲授「卓越亞洲電影人大獎」，表揚二人對電影的貢獻。



許冠文《破．地獄》

長塚京三《敵》

劉青雲《爸爸》

崔岷植《破墓》

彭于晏《狗陣》

今屆負責轉播的TVB Plus（82台）除轉播紅地毯及頒獎盛況外，今年更為頒獎禮注入新意。首先頒獎禮期間myTV SUPER會開設chatroom，由靚女黃瀅仴擔任小編，跟觀眾互動睇賽果講感受，同時送出總值十萬元豐富獎品。播映期間會提供即時傳繹，貼心周到。而獲獎者會即時在後台接受TVB Plus獨家訪問，分享他們第一手得獎感言。

去年梁朝偉不敵役所廣司，失落最佳男主角獎，今年港星有望憑入圍最佳男主角（見附表）的許冠文、劉青雲奪回失落獎項。但同樣地他們要面對來自日本資深藝人長塚京三的挑戰。資深影評人、浸大國際學院講師皮亞接受訪問，分析今年賽前形勢，認為日、韓演員有力包攬影帝及影后獎座，他表示︰「許冠文同青雲之前分別贏咗導演會同電影評論學會（男主角），證明實力叮噹馬頭。」他同時提出一項隱憂說︰「兩人分別有唔同嘅支持者，有機會𠝹票分薄雙方票源。而今次憑《敵》入圍嘅長塚京三係日本好資深、好犀利嘅演員，佢已經憑呢套片橫掃日本多個男主角獎。」

沙哈娜戈斯瓦米《桑托什》

金高銀《破墓》

河合優實《夢遊納米比亞沙漠》

張艾嘉《女兒的女兒》

卡妮庫斯魯蒂《乘著光的幻想》

憑《破墓》問鼎女主角獎的金高銀，同樣已贏得多個韓國影后獎座，在電影中的表演有目共睹，所以呼聲頗高，他補充︰「有力一戰嘅應該係張艾嘉，不過佢成日都係熱門，就成日都輸，金馬獎就輸咗畀鍾雪瑩。又難怪佢攞過太多獎，所以佢要有好大突破，至可以再贏。黑馬會睇好河合優實，係一位好有才華演員。」

楊貴媚《小雁與吳愛麗》

瀧內公美《敵》

林智妍《左輪殺姬》

迪維亞普拉巴《乘著光的幻想》

李琳琳《從今以後》

皮亞表示朱柏康在導演會先贏最佳男配角獎，無疑打了一支強心針，不過今次電影大獎對手不容小覷，他笑說︰「李康生、光石研、池松壯亮個個都贏過影帝，講笑咁講今次佢哋係降維出擊。」至於女配角獎皮亞希望李琳琳可以勝出，雖然戲份不多，但有戲就夠，他表示︰「戲份唔係決定獎項嘅因素，劉嘉玲拍《狄仁傑》戲份一樣少，照羸金像獎女主角，有戲就得。琳琳姐用好平淡嘅演繹，感情自然流露。」

伍允龍《九龍城寨之圍城》

朱栢康《破。地獄》

李康生《默視錄》

池松壯亮《溜進我心的陽光》