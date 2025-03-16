馮德倫相隔19年再拍《老馮日常》 棄男神包袱笠水桶公布新搞作

馮德倫自編自導自演、於2006年播映的處境喜劇《老馮日記》大受歡迎，劇集風格另類，每集更請來重量級嘉賓，笑位十足，至今仍不時被網民翻看。相隔19年，近日馮德倫竟推出《老馮日常》短片，以別開生面的方法，正式宣布馮德倫的全新動漫企劃「BUCKET MAN」面世，而馮德倫更即將亮相下周舉辦的ComplexCon，主持企劃發布活動。

馮德倫相隔19年再拍《老馮日常》。

頭炮找「香港figure教父」劉建文（Michael Lau）聯乘模型。

馮德倫在《老馮日常》短片講述他創立「BUCKET MAN」動漫企劃，頭炮找來「香港figure教父」劉建文（Michael Lau）聯乘模型，故事內容抵死幽默。片中講述馮德倫在等的士期間惹怒一名的士司機，當馮德倫到達Michael Lau的辦公室開會時，為逃避找上門的的士司機，將紅色膠水桶笠上頭遮樣，而「BUCKET MAN」首個figure造型就此誕生。這次馮德倫再度自編自導自演新作，放下男神包袱拍攝，演出搞笑又鬼馬。

馮德倫棄男神包袱笠水桶。

馮德倫即將亮相下周舉辦的ComplexCon，主持企劃發布活動。

另外，Michael Lau的模型充滿個人風格，成名的模型總是罩着頭沒有樣子，在《老馮日常》中馮德倫要求Michael Lau設計有其靚樣的模型，慘遭對方嘲：「邊個會買馮德倫嘅figure呀？你只係靚仔，又唔夠潮……」未知這是否真正原因，今次Stephen便被安排罩着極具香港特色的「紅膠桶」笠頭、持雙節棍，充滿香港情懷。對此，馮德倫表示：「今次係建立嘅一個新的動漫IP品牌，會繼續有很多計劃。頭炮搵嚟Michael Lau設計咗今次BUCKET MAN Toy figure，再加上實體支擾化幣（PBT）。因為BUCKET MAN嘅誕生，我就諗到不如用《老馮日常》嘅短片分享呢件事，將創意、潮流、藝術融為一體。」

馮德倫相隔19年再拍《老馮日常》。