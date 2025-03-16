張東健盼與張栢芝謝霆鋒再合作　帶兒子睇《太極旗》獲敬重的眼神

張東健今晚（16日）將現身《第18屆亞洲電影大獎》，他於下午會見傳媒受訪，對於獲得「卓越亞洲電影人大獎」，代表自己入行逾30年走過的路，得獎是一種動力，推動他做好演員工作。



韓國男神張東健今晚將現身《第18屆亞洲電影大獎》。（陳順禎 攝）

張東健曾拍攝《無極》和《危險關係》等華語作品，他表示有機會也想再拍港產片，更想再跟謝霆鋒和張栢芝合作，也聽聞最近霆鋒擔任動作指導，他坦言也想試一試動作戲。至於現年53歲的他可擔心難以應付，他直言︰「體力雖然跟以往有分別，但會努力做好。」至於最想合作的香港演員就是梁朝偉，若有機會與他合作會很開心。

張東健久未來港，他表示今晚有朋友會入場支持自己。（陳順禎 攝）

由張東健、張栢芝、謝霆鋒主演的《無極》，於2005年上畫。(電影《無極》海報)

張東健指香港電影對自己影響甚多，人生第一套入戲院看的電影是成龍的《醉拳》：「爸爸拖住我入戲院睇，印象好深刻。另外我讀高中時期，香港的黑幫電影好受歡迎，當時好影響我，睇戲時都冇諗過會成為演員，現在諗起原來呢啲戲對我演藝生涯有好大影響。」

張東健指香港電影對自己影響甚多，人生第一套入戲院看的電影是成龍的《醉拳》。該片為成龍擔正男主角的早期作品，票房大收600萬讓他一炮而紅。（《醉拳》電影劇照）

張東健憶述首次帶兒子入場看自己的電影，兒子表現得好感動。「跟住一星期內，佢睇我嘅眼神都好唔同。」（陳順禎 攝）

張東健表示新作《熱帶夜》與禹棹奐、李惠利合作，第一次現場冇前輩，自己就是前輩。（陳順禎 攝）

問到可有帶小朋友入戲院睇戲，他笑言經常與孩子入戲院睇戲，但通常是看他們喜歡的電影。直至兒子讀中學，早前自己主演的《太極旗飄揚：生死有情》在韓國重映，他帶兒子入場，問到兒子的反應時，他尷尬笑道，「佢第一次喺戲院睇我嘅作品，好感動，跟住一星期內，佢睇我嘅眼神都好唔同。」問到之後有否在家中播自己的作品，他表示，「也有播我同妻子合作嘅《戀風戀歌》，一路播一路睇，自己都覺得好尷尬。」

問到往後日子想拍時裝定古裝，張東健話前者雖然化妝時間較長，但感情演繹較流暢。（陳順禎 攝）

談到工作計劃，他表示去年完成拍攝韓國電影《熱帶夜》，預計今年暑假上映。被問到可有特別趣事時，他表示︰「今次與禹棹奐、李惠利合作，第一次現場冇前輩，我就係前輩，為咗同佢哋親近啲，我都花咗好多努力。」