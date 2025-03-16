亞洲電影大獎2025完整得獎名單｜劉青雲封帝「我對港產片有信心」

《第18屆亞洲電影大獎》頒獎禮，於今天（16日）假香港西九文化區戲曲中心大劇院舉行，來自25個國家及地區共30部電影，將角逐16項大獎。頒獎典禮於晚上7點55分鐘正式開始。

來自各地的電影人代表，一齊來個簡單而隆重的開幕儀式。（直播截圖）

20:15 第一個頒發的獎項是「最住視覺效果」，由金信哲、孫承鉉憑《破墓》奪得。

20:22「最佳造型設計」由崔允銑憑《破墓》奪得。

20:27 「最佳音響」由杜篤之、杜則剛憑《默示錄》奪得，今次更是杜篤之先生第四次奪得該獎項。

來自台灣的杜篤之先生，今次是第四次奪得「最佳音響」獎項。（直播截圖）

20:30 「新世代獎」由演員吳慷仁奪得。吳慷仁上到台笑言自己已經40多歲，不是新世代，但主席希望用這個獎作為一種傳承和鼓勵。

吳慷仁獲得「新世代獎」。（直播截圖）

20:36 「最佳美術指導」由麥國強、周世宏憑《九龍城寨之圍城》奪得。

20:42 「最佳編劇」由穆罕默德·拉素羅夫憑《一念菩提》奪得。

20:45 「亞洲飛躍演員獎」由光希奪得。在得獎感言上承諾會繼續努力，盡全力做到最好。

「亞洲飛躍演員獎」由光希奪得。（直播截圖）

20:50 「最佳剪接」由張嘉輝憑《九龍城寨之圍城》奪得。

「最佳剪接」由張嘉輝憑《九龍城寨之圍城》奪得。（直播截圖）

20:56 「最佳新演員」由栗原颯人憑《青春末世物語》奪得，在台上激動得哭起來。

「最佳新演員」由栗原颯人i憑《青春末世物語》奪得。（直播截圖）

21:02 「最佳原創音樂」由朱芸編憑《破·地獄》奪得。

「最佳原創音樂」由朱芸編憑《破·地獄》奪得。（直播截圖）

21:06 「最佳女配角」由楊貴媚憑《小雁與吳愛麗》奪得，她同時亦是憑該角色奪得第61屆金馬獎最佳女配角。

「最佳女配角」由楊貴媚憑《小雁與吳愛麗》奪得。（直播截圖）

21:16 「卓越亞洲電影人大獎」由張東健及湯唯奪得，張東健提到自己第一部入戲院睇的是香港電影《醉拳》，影響深遠。而湯唯就高興再返到香港，就連那份潮濕的氣味都愛上。

「卓越亞洲電影人大獎」由張東健及湯唯奪得。（直播截圖）

「卓越亞洲電影人大獎」由張東健及湯唯奪得。（直播截圖）

21:25 「最佳攝影」由洪坰杓憑《哈爾濱》奪得。

21:30 「2024年最高票房亞洲電影」︰《熱辣滾燙》

21:34 「最佳男配角」由李康生憑《默視錄》奪得，擊敗大熱的朱栢康。李康生在台上表示今次是第一次拿男配角獎，「雖然我拿了很多男主角，不過年紀大，只能多演一些男配角。」

「最佳男配角」由李康生憑《默視錄》奪得。（直播截圖）

21:39 「最佳新導演」由桑蒂亞蘇里憑《桑托什》奪得。

21:51 「最佳女主角」由沙哈娜·戈斯瓦米憑《桑托什》奪得。

「最佳女主角」由沙哈娜·戈斯瓦米憑《桑托什》奪得。（直播截圖）

21:54 「終生成就獎」︰役所廣司

今屆「終生成就獎」，頒發予日本演員役所廣司先生。（直播截圖）

22:04 「最佳男主角」由劉青雲憑《爸爸》奪得。他一上台便說很開心《爸爸》是港產片，他更安慰片中飾演兒子的蘇文濤，今晚落選最佳新演員。「我從來冇提名過新人獎，所以你好叻。」最後更表示對港產片有信心，叫大家一齊努力。

「最佳男主角」由劉青雲憑《爸爸》奪得。（直播截圖）

22:09 「最佳導演」由日本導演吉田大八，憑《敵》奪得。

22:13 「最佳電影」由《乘著光的幻想》奪得。