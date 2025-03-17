何超儀開5片力捧新人Iman　每日10小時集訓︰我仲同佢演浪漫喜劇

2025年度香港國際影視展（FILMART）於今日（17/3）開幕，由何超儀（何超、Josie） 與丈夫陳子聰（Conroy），於2006年聯手創立的852電影公司，即將踏入20周年，公司亦有新舉動，就是早前已簽下Conroy的主診醫生Iman（二蚊），將他由醫生轉營做演員，並一口氣將製作5部電影去力捧他，其中由彭發執導的《拾荒法師》經已完成，今日在活動上率先播出預告片。



何超跟陳子聰帶同新人Iman，出席記者會介紹即將會開拍的電影。（陳順禎 攝）

記者會前，何超跟陳子聰帶住新人Iman見傳媒接受訪問，更透露已計劃連開5部戲，全都由二蚊做男主角力谷他。問到Iman的感受，他以表誠意用廣東話說出︰「好開心呀！」問到會否習慣在香港生活，他表示相當愉快，亦感受到香港是個有很多來自不同地方人士聚集的地方。問到可有在香港識到女朋友，何超與陳子聰立即落閘︰「佢啱啱出道咁快問呢啲？我幫佢閘住，Not Allowed‧」

由Iman主演的第一部電影《拾荒法師》未上畫，何超已充滿信心要開續集。（陳順禎 攝）

記者會上，率先看到1分鐘來自《拾荒法師》的片段，何超亦滿意Iman的表現。「其實拍攝時，Iman仲未有訓練，拍完先正式開始，一日要訓練10小時，我都一齊參加，但啲導師都話乜Josie你學嘢慢過Iman咁多。」Iman都覺得學習過程就似回年輕時返學的日子，除了學演技也有學彈結他及唱歌。當中還有功夫課，一直有看香港動作電影，有看成龍、李連杰、甄子丹的作品，對此感到又興奮又有難度。

何超跟Iman將會演一部愛情喜劇。（陳順禎 攝）

Iman好多謝兩位老闆的提攜，不惜棄醫從影。（陳順禎 攝）

對於在片場要跟老闆Joise對戲，會否感到壓力？Iman都表示沒有︰「因為開拍前有不少次綵排練習，令自己對鏡頭都冇咁緊張。」而何超更透露第一集未上畫，已經在籌備第二集，此外還有一部講神偷偷名畫，仲有一部是浪漫喜劇。「佢令我可以轉戲路，唔使一定要同鬼有關。」而5部電影中，有兩部更是荷里活電影，看來這位Iman同Ip Man有得揮，要做宇宙最強。