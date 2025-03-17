洪金寶巨星魅力吸引一眾高官　受訪期間突然發生呢個情況

2025年度的《香港國際影視展》（FILMART）今日（17/3）舉行，大哥大洪金寶、導演鄭保瑞及演員謝君豪一同出席香港演藝學院四十周年節目啟動禮。身為國際巨星，洪金寶一出場現身立即起哄，更吸引場內不少途人停步圍觀，更有趣是大哥大的魅力連一眾高官都為之動容，進場要求合照留念。

洪金寶以榮譽博士身份，出席演藝學院40周年活動。（葉志明 攝）

洪金寶於去年底獲演藝學院頒發榮譽博士。（資料圖片）

演藝學院四十周年，洪金寶大哥大以榮譽博士身份出席，席上同年輕人分享在艱難時期要如何應對，又表示獲得博士後，反遺憾自己當年沒有好好讀書。而在訪問進行約6分鐘左右，公關人員表示訪問時間差不多要暫停，而當幾位嘉賓起身時，一眾高官在員工開路下進場，當中包括政務司司長陳國基、文化體育及旅遊局局長羅淑佩，以及香港貿易發展局主席林建岳等，大家紛紛與這位重量級嘉賓握手及合照，場面熱鬧。

一眾高官包括政務司司長陳國基（洪金寶左）、文化體育及旅遊局局長羅淑佩（洪金寶左二），以及香港貿易發展局主席林建岳等人進場，與這位重量級嘉賓握手及合照，場面熱鬧。（葉志明 攝）

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回到洪金寶受訪時的講話，他提醒做電影的朋友，特別是年輕一輩要聽話同畀心機︰「而家唔同以前，以前有多啲機會，而家一部唔得就冇，所以最緊要識執生。」談到去年底獲香港演藝學院頒發榮譽博士，大哥大直言非常開心︰「自己係咩都冇，係井底之蛙，畀我爬下爬下，爬到上摩天大廈係好開心，但見到（電影市道）慢慢跌落嚟，係好唔開心。到而家畀啲嘢你做下，又做咗博士，去街市買菜啲人都話︰『博士早晨！』買一斤菜，又畀堆蔥、畀堆辣椒。」

至於對於業界的忠告，大哥大強調要把握機會，特別是投資者給予的機會。「要捉住個人為大家放水，以前我喺嘉禾諗到故仔話拍就拍，因為水喉一直都喺度，而家唔同。」

洪金寶提醒年輕人要識執生，珍惜機會。（葉志明 攝）

對於電影《九龍城寨之圍城》在昨日舉行的亞洲電影大獎贏得兩個獎項，又在日本上畫大收接近3億日圓，身邊的導演鄭保瑞都感恩惠︰「套戲得到外面市場認可，對香港電影是很有價值。」至於有不少日本觀眾都話掛住大哥大，希望他親身到來跟大家見面，洪金寶都直言知道，但不想勞私動眾去一轉日本了。