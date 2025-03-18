FILMART 2025｜香港影視公司規模縮減　泰國冒起進佔有利位置

一年一度的《香港國際影視展》（FILMART）於昨日（17/3）正式開幕，這個歷年來都是電影公司兵家必爭之地，務必將已製成、製作中，甚至籌備中的作品，以晒冷式公告天下之餘，場館的佈置亦必成亮點。不過在全球經濟下行，電影市道不景的情況下，今年有部分電影公司都未有參展，就算參展場館的佈置都以簡潔為主。



繼續有參展的英皇電影，進佔會場較當眼位置。（許育民 攝）

場內以劉德華、謝霆鋒主演的新戲《怒火蔓延》作主力宣傳。（許育民 攝）

以電影公司計，近年製作多部話題之作，古天樂旗下的天下一，今年便未有參展，大家一直期待的《尋秦記》、《誰變走了大佛》、《送院途中》、《惡行以外》等電影，仍在等待上映日期。而由黃百鳴為代表人物，兒子黃子桓創辦的東方影業，去年甄子丹主演的《誤判》票房收近3000萬，但今年亦同樣缺席，未有公布最新計劃。

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繼續有參展的，而又進佔會場較當眼位置的，有英皇電影、寰亞電影、美亞電影以及Makerville，當中以英皇電影有較多新作公告，如在場內率先播放由劉德華、謝霆鋒主演的新戲《怒火蔓延》預告，放映期間更一直禁止拍攝。還有由郭富城、任達華、吳鎮宇主演，麥兆輝執導的《廉政風雲 煙幕》延續篇《內幕》。至於而其他電影公司，參展的規模則相對較小。

佈置未算精緻，但滿有泰國色彩，離遠已見到。（許育民 攝）

多間來自泰國的影視公司一同參展。（許育民 攝）

除了電影公司，歷年例必佔領會場最佳位置，對正大門入口處的電視廣播有限公司（TVB），今年亦缺席參展，取而代之是近年愈來愈受年輕人追捧的泰國影視娛樂，分別由數間來自泰國的影視製作公司一同參展，加上全紅色的佈置，相當搶眼。