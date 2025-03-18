風林火山｜金城武古天樂海報神秘曝光　棄黑白展現7年前顏值巔峰

由麥浚龍（Juno）執導的《風林火山》，於2017年開拍，2018年3月煞科，至今足足等了7年還未上映。直至去年底，負責發行的發行工作室公告電影將於今年面世，一眾粉絲再次進入亢奮狀態。早前有傳《風林火山》將於4月上映，後來由發行公司澄清。而近日藉著《香港國際影視展》（FILMART）舉行，《風林火山》亦舉行推介活動，除了在古天樂電影院放映預告片，原來還有舉行另一場推介會，當中更有全新角色海報曝光。



《風林火山》集合一眾男神。（《風林火山》海報）

《風林火山》演員陣容粒粒都是巨星，當中包括金城武、古天樂、梁家輝、劉青雲及高圓圓。

這個名為《Sons of the Neon Night Filmart Party》的活動，於17/3晚舉行，邀請不少業界人士包括電影買手、合作單位等出席，場內會放映一條長約3分鐘影片，讓嘉賓率先欣賞到電影精彩畫面外，還有導演麥浚龍的訪問。

有參與者拍下大型的角色海報。（網頁截圖）

與會者更拍下導演訪問片段。(網上圖片)

除此之外，場內還展出五位主角的大型海報作為場景佈置，當中包括金城武、劉青雲、古天樂、梁家輝及女主角高圓圓。有趣事，市面上有關《風林火山》的宣傳照，大多以黑白為主，但今次的角色海報鮮有地以彩色示人，加上照片是取材自7年前的片場劇照，正正將幾位的顏值巔峰期攝下來，令人神往。

5大主角的角色海報。分別由左至右︰梁家輝、劉青雲、金城武、古天樂及高圓圓。(網上圖片)

而同一晚，於香港藝術中心 古天樂電影院播出《風林火山》宣傳片，作家兼電影編劇筆華棋就以自己「贏咗99.9%地球人」為名，分享看到《風林火山》片段加訪問的感受。他指︰「只可以話絕對係大家冇睇過嘅嘢，除咗大家已經見過聽過嘅『落雪銅鑼灣』之外，金城武喺西隧張床度起身嗰幕都係非常『估你唔到』嘅。而劉青雲幾幕嘅演出，睇落似會超越佢之前所有警匪片嘅演出。」

有網民在threads上透露《風林火山》上映資料。（截圖 / threads@emem_cym）

《風林火山》電影劇照。（網上圖片）

筆華棋雖然睇到「嘩嘩聲」，但亦理智分析所有精彩的片段兩個鐘又是否能播完：「呢套戲似係有一大堆估你唔到、冇人做過嘅嘢，但係要將呢堆嘢好有邏輯咁擺埋一齊成為一部觀眾睇得明嘅商業電影，又係咪兩個鐘可以做得到呢？但今時今日，要做三部曲或者分上下集又好似未必係一個好理智嘅商業決定。 只可以話，希望有生之年可以睇到七個鐘版本，聽聞係好好好好睇。」

筆華棋雖然睇到「嘩嘩聲」，但亦理智分析所有精彩的片段兩個鐘又是否能播完。(thread圖片)