復仇反擊戰︱雷米馬利克封帝7年再做主角　憑本錢打破奧斯卡魔咒?

荷里活諜戰動作電影《復仇反擊戰》（The Amateur）即將於4月10日上映，電影由《波希米亞狂想曲》（Bohemian Rhapsody）奧斯卡影帝雷米馬利克（Rami Malek）主演，夥拍《廿二世紀殺人網絡》系列Laurence Fishburne、《制裁者》Jon Bernthal等演員，一同上演一場CIA解碼後勤探員為被恐怖分子殘殺的亡妻復仇的故事。

雷米馬利克憑《波希米亞狂想曲》榮升奧斯卡影帝。（Getty Images）

荷里活諜戰動作電影《復仇反擊戰》即將於4月10日上映，電影由奧斯卡影帝雷米馬利克主演。（《復仇反擊戰》電影劇照）

雷米馬利克於《復仇反擊戰》夥拍《廿二世紀殺人網絡》系列Laurence Fishburne出戰。（《復仇反擊戰》電影劇照）

奧斯卡影帝雷米馬利克於《復仇反擊戰》飾演一位CIA解碼後勤探員，為了被恐怖分子殘殺的亡妻復仇轉戰前線的故事。（《復仇反擊戰》電影劇照）

雷米馬利克在奪得奧斯卡影帝後，至今七年才再次推出主演作品，此前僅參演《007：生死有時》（No Time to Die）及《奧本海默》（Oppenheimer）飾演反派及男配角。荷里活一直有傳一種「奧斯卡魔咒」，男女演員榮封奧斯卡影帝影后後，大多經歷一段空白期，或在票房表現上沉寂數年，得獎後作品表現亦未如高峰一樣理想。

雷米馬利克在奪得奧斯卡影帝後，至今七年才再次推出主演作品，此前僅參演《奧本海默》飾演男配角。（《奧本海默》電影劇照）

雷米馬利克在奪得奧斯卡影帝後，至今七年才再次推出主演作品，此前僅參演《007：生死有時》飾演反派。（《007：生死有時》電影劇照）

過去曾有不少影帝受「奧斯卡魔咒」影響，近年例子包括憑《霍金：愛的方程式》（The Theory of Everything）封帝的艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne），在得獎後大熱推出爭議作品《丹麥女孩》（The Danish Girl》《怪獸與牠們的產地》系列，雖然演活男主角Newt，然而三部曲質素每況愈下，其他作品的演技亦未如此前理想；憑《情繫海邊之城》（Manchester by the Sea）封帝的Casey Affleck，得獎後亦繼續回歸飾演獨立小品製作，未如哥哥賓艾佛力一樣取得商業成就。

艾迪烈柏尼憑《霍金：愛的方程式》榮封奧斯卡影帝！（電影劇照）

艾迪烈柏尼憑《霍金：愛的方程式》榮封奧斯卡影帝！（《霍金：愛的方程式》電影劇照）

Casey Affleck憑《情繫海邊之城》奪得奧斯卡影帝。（Casey Affleck IG）

Casey Affleck憑《情繫海邊之城》奪得奧斯卡影帝。（電影劇照）

至於憑《小丑》（Joker）封帝的華堅馮力士，得獎後推出奇幻獨立製作《寶驚魂》（Beau Is Afraid），劇情設定劍走偏鋒、在票房上慘敗，再主演史詩傳記《拿破崙》時、整體製作被受爭議，及至封帝作續集《小丑：雙瘋》更飽受外界抨擊！

華堅馮力士憑《小丑》奪得奧斯卡最佳男主角。（Getty Image）

華堅馮力士憑《小丑》奪得奧斯卡最佳男主角。（《小丑》劇照）

華堅馮力士及後主演史詩傳記《拿破崙》整體製作被受爭議。（《拿破崙》電影劇照）

華堅馮力士的封帝作續集《小丑：雙瘋》飽受外界抨擊！（《小丑：雙瘋》電影劇照）

雷米馬利克封帝後七年才推出主演作《復仇反擊戰》，對似乎仍難免受「奧斯卡魔咒」濃罩。然而雷米馬利克在《復仇反擊戰》飾演的CIA後勤解碼探員角色設定，卻與他主演長達四年、四季劇情均大受歡迎的劇集《Mr. Robot》有不少相似之處，更從較幕後操縱的身份轉戰前線，相信對不少美國觀眾而言，雷米馬利克的新作在《Mr. Robot》基礎上，具有一定程度的關連性與吸引力，或許終於能夠憑劇集本錢，以《復仇反擊戰》打破「奧斯卡魔咒」。

雷米馬利克在《復仇反擊戰》飾演的CIA後勤解碼探員角色設定，與他主演長達四年、四季劇情均大受歡迎的劇集《Mr. Robot》有不少相似之處。（《Mr. Robot》劇集劇照）