復仇反擊戰︱雷米馬利克封帝7年再做主角　憑本錢打破奧斯卡魔咒?

荷里活諜戰動作電影《復仇反擊戰》(The Amateur)即將於4月10日上映,電影由《波希米亞狂想曲》(Bohemian Rhapsody)奧斯卡影帝雷米馬利克(Rami Malek)主演,夥拍《廿二世紀殺人網絡》系列Laurence Fishburne、《制裁者》Jon Bernthal等演員,一同上演一場CIA解碼後勤探員為被恐怖分子殘殺的亡妻復仇的故事。

雷米馬利克憑《波希米亞狂想曲》榮升奧斯卡影帝。(Getty Images)

荷里活諜戰動作電影《復仇反擊戰》即將於4月10日上映,電影由奧斯卡影帝雷米馬利克主演。(《復仇反擊戰》電影劇照)

雷米馬利克於《復仇反擊戰》夥拍《廿二世紀殺人網絡》系列Laurence Fishburne出戰。(《復仇反擊戰》電影劇照)

奧斯卡影帝雷米馬利克於《復仇反擊戰》飾演一位CIA解碼後勤探員,為了被恐怖分子殘殺的亡妻復仇轉戰前線的故事。(《復仇反擊戰》電影劇照)

雷米馬利克在奪得奧斯卡影帝後,至今七年才再次推出主演作品,此前僅參演《007:生死有時》(No Time to Die)及《奧本海默》(Oppenheimer)飾演反派及男配角。荷里活一直有傳一種「奧斯卡魔咒」,男女演員榮封奧斯卡影帝影后後,大多經歷一段空白期,或在票房表現上沉寂數年,得獎後作品表現亦未如高峰一樣理想。

雷米馬利克在奪得奧斯卡影帝後,至今七年才再次推出主演作品,此前僅參演《奧本海默》飾演男配角。(《奧本海默》電影劇照)

雷米馬利克在奪得奧斯卡影帝後,至今七年才再次推出主演作品,此前僅參演《007:生死有時》飾演反派。(《007:生死有時》電影劇照)

過去曾有不少影帝受「奧斯卡魔咒」影響,近年例子包括憑《霍金:愛的方程式》(The Theory of Everything)封帝的艾迪烈柏尼(Eddie Redmayne),在得獎後大熱推出爭議作品《丹麥女孩》(The Danish Girl》《怪獸與牠們的產地》系列,雖然演活男主角Newt,然而三部曲質素每況愈下,其他作品的演技亦未如此前理想;憑《情繫海邊之城》(Manchester by the Sea)封帝的Casey Affleck,得獎後亦繼續回歸飾演獨立小品製作,未如哥哥賓艾佛力一樣取得商業成就。

艾迪烈柏尼憑《霍金:愛的方程式》榮封奧斯卡影帝!(電影劇照)

艾迪烈柏尼憑《霍金:愛的方程式》榮封奧斯卡影帝!(《霍金:愛的方程式》電影劇照)

Casey Affleck憑《情繫海邊之城》奪得奧斯卡影帝。(Casey Affleck IG)

Casey Affleck憑《情繫海邊之城》奪得奧斯卡影帝。(電影劇照)

至於憑《小丑》(Joker)封帝的華堅馮力士,得獎後推出奇幻獨立製作《寶驚魂》(Beau Is Afraid),劇情設定劍走偏鋒、在票房上慘敗,再主演史詩傳記《拿破崙》時、整體製作被受爭議,及至封帝作續集《小丑:雙瘋》更飽受外界抨擊!

華堅馮力士憑《小丑》奪得奧斯卡最佳男主角。(Getty Image)

華堅馮力士憑《小丑》奪得奧斯卡最佳男主角。(《小丑》劇照)

華堅馮力士及後主演史詩傳記《拿破崙》整體製作被受爭議。(《拿破崙》電影劇照)

華堅馮力士的封帝作續集《小丑:雙瘋》飽受外界抨擊!(《小丑:雙瘋》電影劇照)

雷米馬利克封帝後七年才推出主演作《復仇反擊戰》,對似乎仍難免受「奧斯卡魔咒」濃罩。然而雷米馬利克在《復仇反擊戰》飾演的CIA後勤解碼探員角色設定,卻與他主演長達四年、四季劇情均大受歡迎的劇集《Mr. Robot》有不少相似之處,更從較幕後操縱的身份轉戰前線,相信對不少美國觀眾而言,雷米馬利克的新作在《Mr. Robot》基礎上,具有一定程度的關連性與吸引力,或許終於能夠憑劇集本錢,以《復仇反擊戰》打破「奧斯卡魔咒」。

雷米馬利克在《復仇反擊戰》飾演的CIA後勤解碼探員角色設定,與他主演長達四年、四季劇情均大受歡迎的劇集《Mr. Robot》有不少相似之處。(《Mr. Robot》劇集劇照)