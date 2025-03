許恩怡提名金像影后以運動聯繫自己　高呼：學懂接納自己不完美

一年之計在於春,除了定下各個目標外,亦絕不可忽視self care的重要性,作為城中潮流熱點的時代廣場深信每個人的潛力無限,只要照顧好自己,便能解鎖最佳自我。有見及此,時代廣場將於2025年3月21日推出「Move On, Glow On」企劃,邀請到憑電影《久別重逢》入圍第43屆香港電影金像獎最佳女主角的影壇新星許恩怡,親身分享其「Move On, Glow On」的心得,透過運動和護膚,擁抱每個階段的自己 ─ Every move unlocks new possibilities,勇於踏出每一步,隨之而來的會是無限可能。

許恩怡憑《久別重逢》提名金像獎最佳女主角,近日拍攝廣告,透過運動和護膚擁抱每個階段的自己。(資料圖片)

有「最強星二代」之稱的許恩怡入行短短3年,已憑著實力極速在影壇嶄露頭角,十七歲參演首部電影《燃野少年的天空》已擔任女主角,更在「2021東京國際電影節中國電影周」金鶴獎勇奪「最佳新人獎」,而在最新一屆的香港電影金像獎更憑電影《久別重逢》入圍最佳女主角,前途無可限量,絕對是是次「Move On, Glow On」企劃的最佳人選。日前抽空拍攝「Move On, Glow On」企劃宣傳照時,許恩怡更認真地自備gym bag,當中包括水樽、耳機、蘋果和香蕉等健康零食、護膚品、膠布、止汗劑、和替換衣服。

許恩怡短短出道三年,已憑《久別重逢》提名金像獎最佳女主角。(資料圖片)

全能運動健將 芭蕾舞、現代舞、劍術、長拳、太極

身型纖巧的許恩怡外表甜美,骨子裡卻是實實在在的全能運動健將,三歲開始學跳舞的她不但自小已接受過芭蕾舞及現代舞的訓練,更完成所有皇家舞蹈學院的分級及職業考試。此外,許恩怡更接受過武術訓練,更在去年的「2024加州國際武術錦標賽」中參與四項比賽,並全部奪冠。

身型纖巧的許恩怡外表甜美,骨子裡卻是實實在在的全能運動健將!(資料圖片)

被問到為何熱衷於運動時,許恩怡表示:「運動令我尋回自己,那個埋在最深處的自己、那個能拋開一切焦慮和煩惱的自己、那個能放下所有顧慮和自我質疑的自己,讓我最誠實地面對自我,與是次時代廣場的『Move On, Glow On』企劃不謀而合,我非常認同self care的重要性,更相信self care的過程能讓大家覺醒潛力無限的可能性,只要大家嘗試踏出第一步,更能在以後的每一步感受到Every move unlocks new possibilities。」

許恩怡直言在運動過程中能夠尋回自己。(資料圖片)

工作繁忙仍堅持運動的習慣

入行後工作繁忙,尤其是參演電影的拍攝時間不定,但許恩怡仍堅持運動:「如果時間許可,我會儘量每日做Pilates,外加每星期行山和跳舞。而如果工作真的不許可,我亦會於每晚入睡之前拉筋,除了放鬆身體肌肉,亦是運動以外讓心境平靜的好方法,而且能幫助入眠,一舉多得。除此之外,我亦會抽空在早上做些簡短而有力的運動,例如是短短5分鐘的plank。」

許恩怡就算工作繁忙,但仍堅持運動的習慣。(資料圖片)

許恩怡就算工作繁忙,但仍堅持運動的習慣。(資料圖片)

分享護膚心得 呼籲大家學懂接納自己的不完美

被問到平日如何保養皮膚,許恩怡表示:「我的皮膚較為敏感,所以會保持簡單的步驟,亦會慎重挑選產品。防曬是我的必備護膚品,晴天一定會擦,就算是陰天亦不容忽視。而平日運動出汗後我亦會洗臉,或以無酒精成分的濕紙巾稍為清潔,再塗抹清爽的保濕產品和防曬。一直用開的產品亦差不多見底,當然會把握是次企劃於時代廣場eShop以6折優惠選購品牌HK$100電子現金券,可以用最優惠價錢補充家中存貨!」

許恩怡分享個人護膚心得,希望學習接受自己的不完美。(資料圖片)

許恩怡分享個人護膚心得,希望學習接受自己的不完美。(資料圖片)

有時候遇上長時間的拍攝,皮膚不免會有問題,許恩怡表示:「我會提醒自己皮膚不可能永遠保持最完美的狀態,特別是拍戲時每天要上妝,難免會有小問題出現。同時我會反問自己:有沒有感到壓力?是否有充足的睡眠?最近是否飲食健康?如果我已盡量做到最好,便不會因此而驚慌失措,這亦是self care的一大重要元素──要學懂接納自己的不完美。」

許恩怡表示運動以外,飲食健康與睡眠均非常重要!(資料圖片)

許恩怡表示運動以外,飲食健康與睡眠均非常重要!(資料圖片)