許恩怡提名金像影后以運動聯繫自己　高呼：學懂接納自己不完美

一年之計在於春，除了定下各個目標外，亦絕不可忽視self care的重要性，作為城中潮流熱點的時代廣場深信每個人的潛力無限，只要照顧好自己，便能解鎖最佳自我。有見及此，時代廣場將於2025年3月21日推出「Move On, Glow On」企劃，邀請到憑電影《久別重逢》入圍第43屆香港電影金像獎最佳女主角的影壇新星許恩怡，親身分享其「Move On, Glow On」的心得，透過運動和護膚，擁抱每個階段的自己 ─ Every move unlocks new possibilities，勇於踏出每一步，隨之而來的會是無限可能。

許恩怡憑《久別重逢》提名金像獎最佳女主角，近日拍攝廣告，透過運動和護膚擁抱每個階段的自己。（資料圖片）

有「最強星二代」之稱的許恩怡入行短短3年，已憑著實力極速在影壇嶄露頭角，十七歲參演首部電影《燃野少年的天空》已擔任女主角，更在「2021東京國際電影節中國電影周」金鶴獎勇奪「最佳新人獎」，而在最新一屆的香港電影金像獎更憑電影《久別重逢》入圍最佳女主角，前途無可限量，絕對是是次「Move On, Glow On」企劃的最佳人選。日前抽空拍攝「Move On, Glow On」企劃宣傳照時，許恩怡更認真地自備gym bag，當中包括水樽、耳機、蘋果和香蕉等健康零食、護膚品、膠布、止汗劑、和替換衣服。

許恩怡短短出道三年，已憑《久別重逢》提名金像獎最佳女主角。（資料圖片）

全能運動健將 芭蕾舞、現代舞、劍術、長拳、太極

身型纖巧的許恩怡外表甜美，骨子裡卻是實實在在的全能運動健將，三歲開始學跳舞的她不但自小已接受過芭蕾舞及現代舞的訓練，更完成所有皇家舞蹈學院的分級及職業考試。此外，許恩怡更接受過武術訓練，更在去年的「2024加州國際武術錦標賽」中參與四項比賽，並全部奪冠。

身型纖巧的許恩怡外表甜美，骨子裡卻是實實在在的全能運動健將！（資料圖片）

被問到為何熱衷於運動時，許恩怡表示：「運動令我尋回自己，那個埋在最深處的自己、那個能拋開一切焦慮和煩惱的自己、那個能放下所有顧慮和自我質疑的自己，讓我最誠實地面對自我，與是次時代廣場的『Move On, Glow On』企劃不謀而合，我非常認同self care的重要性，更相信self care的過程能讓大家覺醒潛力無限的可能性，只要大家嘗試踏出第一步，更能在以後的每一步感受到Every move unlocks new possibilities。」

許恩怡直言在運動過程中能夠尋回自己。（資料圖片）

工作繁忙仍堅持運動的習慣

入行後工作繁忙，尤其是參演電影的拍攝時間不定，但許恩怡仍堅持運動：「如果時間許可，我會儘量每日做Pilates，外加每星期行山和跳舞。而如果工作真的不許可，我亦會於每晚入睡之前拉筋，除了放鬆身體肌肉，亦是運動以外讓心境平靜的好方法，而且能幫助入眠，一舉多得。除此之外，我亦會抽空在早上做些簡短而有力的運動，例如是短短5分鐘的plank。」

許恩怡就算工作繁忙，但仍堅持運動的習慣。（資料圖片）

許恩怡就算工作繁忙，但仍堅持運動的習慣。（資料圖片）

分享護膚心得 呼籲大家學懂接納自己的不完美

被問到平日如何保養皮膚，許恩怡表示：「我的皮膚較為敏感，所以會保持簡單的步驟，亦會慎重挑選產品。防曬是我的必備護膚品，晴天一定會擦，就算是陰天亦不容忽視。而平日運動出汗後我亦會洗臉，或以無酒精成分的濕紙巾稍為清潔，再塗抹清爽的保濕產品和防曬。一直用開的產品亦差不多見底，當然會把握是次企劃於時代廣場eShop以6折優惠選購品牌HK$100電子現金券，可以用最優惠價錢補充家中存貨！」

許恩怡分享個人護膚心得，希望學習接受自己的不完美。（資料圖片）

許恩怡分享個人護膚心得，希望學習接受自己的不完美。（資料圖片）

有時候遇上長時間的拍攝，皮膚不免會有問題，許恩怡表示：「我會提醒自己皮膚不可能永遠保持最完美的狀態，特別是拍戲時每天要上妝，難免會有小問題出現。同時我會反問自己：有沒有感到壓力？是否有充足的睡眠？最近是否飲食健康？如果我已盡量做到最好，便不會因此而驚慌失措，這亦是self care的一大重要元素──要學懂接納自己的不完美。」

許恩怡表示運動以外，飲食健康與睡眠均非常重要！（資料圖片）

許恩怡表示運動以外，飲食健康與睡眠均非常重要！（資料圖片）