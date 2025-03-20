岑珈其回應不鼓勵入便利店先飲食後付款 林家熙未關心馬志威戀情
撰文：莫匡堯
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香港動作犯罪電影《搗破法蘭克》，由談善言、Locker林家熙、岑珈其及楊偲泳主演，作為香港首部眾籌拍攝而成的電影，出品方今日（20日）舉行眾壽籌者優先場，邀請近150名合資者率先觀看成果，並與一眾演員見面！演員們進入眾籌優先場中見面期間，在互動發問環節提問戲中劫匪使用兔仔面具的原因時，有眾籌者發揮創意聯想表示，兔仔面具或許代表法蘭克的理念，將如生育繁衍能力極強的兔子一樣，在結局後仍繼續開枝散葉，想法獲得導演確認，並笑言將真正創作原因繼續留白，上映後讓觀眾繼續聯想思考！
主演《搗破法蘭克》的談善言、林家熙、岑珈其與楊偲泳，在優先場舉行前接受傳媒訪問，談到在眾籌有限預算下完成作品，談善言表示在拍攝鏡頭上有許多土炮即興元素，自己更在其中一幕「任性」發揮：「我記得結局有一幕，我演出途中導演嗌Cut，但我唔想Cut喎！攝影師見到我冇停，於是就繼續拍、冇理到導演！」阿談表示最後見到電影用上該鏡頭，笑言相當開心！
岑珈其日前於社交媒體上就《搗破法蘭克》分享一件「在便利店先飲食、後付款」的往事，引來網民不少留言，亦有媒體報道律師的法律意見。岑珈其受訪時回應發文引起的討論：「因為都驚畀咗個錯誤資訊大家，所以上網問下大家、學多樣嘢，多謝好多網民畀咗資訊我。」岑珈其表示：「其實唔主張大家、唔鼓勵大家咁做嘅！當時係好頸渴，所以依家……咪畀錢先囉，其實畀咗錢就Ok！」
至於林家熙的足球隊友馬志威新戀情曝光，林家熙受訪時表示未有主動關心：「可能佢比較唔想公開私人生活，我冇特別關心佢喎，有繼續叫佢去踢波囉！」林家熙亦表示未見過戴穎到足球場支持：「冇喎，冇睇到喎。」