岑珈其回應不鼓勵入便利店先飲食後付款　林家熙未關心馬志威戀情

香港動作犯罪電影《搗破法蘭克》，由談善言、Locker林家熙、岑珈其及楊偲泳主演，作為香港首部眾籌拍攝而成的電影，出品方今日（20日）舉行眾壽籌者優先場，邀請近150名合資者率先觀看成果，並與一眾演員見面！演員們進入眾籌優先場中見面期間，在互動發問環節提問戲中劫匪使用兔仔面具的原因時，有眾籌者發揮創意聯想表示，兔仔面具或許代表法蘭克的理念，將如生育繁衍能力極強的兔子一樣，在結局後仍繼續開枝散葉，想法獲得導演確認，並笑言將真正創作原因繼續留白，上映後讓觀眾繼續聯想思考！

香港首部眾籌電影《搗破法蘭克》由談善言、岑珈其、林家熙及楊偲泳主演。（葉志明 攝）

香港首部眾籌電影《搗破法蘭克》由談善言、岑珈其、林家熙及楊偲泳主演，陳獻略、近南及肥豪（前排右起）亦有份演出。（葉志明 攝）

《搗破法蘭克》主演談善言、岑珈其、林家熙及楊偲泳一同入場與眾籌者見面。（葉志明 攝）

主演《搗破法蘭克》的談善言、林家熙、岑珈其與楊偲泳，在優先場舉行前接受傳媒訪問，談到在眾籌有限預算下完成作品，談善言表示在拍攝鏡頭上有許多土炮即興元素，自己更在其中一幕「任性」發揮：「我記得結局有一幕，我演出途中導演嗌Cut，但我唔想Cut喎！攝影師見到我冇停，於是就繼續拍、冇理到導演！」阿談表示最後見到電影用上該鏡頭，笑言相當開心！

《搗破法蘭克》主演談善言、岑珈其、林家熙及楊偲泳一同接受傳媒訪問。（葉志明 攝）

談善言表示在拍攝時「任性」不理導演嗌Cut，但開心最後在上映版中見到讓鏡頭被採用。（葉志明 攝）

談善言戴起兔仔面具非常可愛。（葉志明 攝）

岑珈其日前於社交媒體上就《搗破法蘭克》分享一件「在便利店先飲食、後付款」的往事，引來網民不少留言，亦有媒體報道律師的法律意見。岑珈其受訪時回應發文引起的討論：「因為都驚畀咗個錯誤資訊大家，所以上網問下大家、學多樣嘢，多謝好多網民畀咗資訊我。」岑珈其表示：「其實唔主張大家、唔鼓勵大家咁做嘅！當時係好頸渴，所以依家……咪畀錢先囉，其實畀咗錢就Ok！」

岑珈其受訪時回應到在便利店「先飲食、後付款」事件，表示不鼓勵大家仿效。（葉志明 攝）

至於林家熙的足球隊友馬志威新戀情曝光，林家熙受訪時表示未有主動關心：「可能佢比較唔想公開私人生活，我冇特別關心佢喎，有繼續叫佢去踢波囉！」林家熙亦表示未見過戴穎到足球場支持：「冇喎，冇睇到喎。」