富都青年｜李心潔夥導演開新作　勉勵香港同業︰捱過又是另一高潮

剛剛圓滿結束的《香港國際影視展》（FILMART），當中有不少投資項目吸引來自世界各地的影人，當中包括曾奪金像獎影后，去年轉營做監製助吳慷仁封金馬影帝的李心潔。今年他聯同《富都青年》導演王禮霖，及馬來西亞新導演池家慶，帶來全新劇本《黑潮》，參加香港亞洲電影投資會（HAF），這是電影業辦公室項目市場（HKIFF Industry Project Market）其中一個重要項目，最終該項目獲得「⽅壇⼤獎」，代表作品邁向製作又跨進一大步。此行，李心潔便帶同兩位拍檔，接受《香港01》訪問。



左起《富都青年》導演王禮霖，監製李心潔及馬來西亞新導演池家慶。（葉志明 攝）

《黑潮》無視與無知比殺人更恐怖

18歲的李心潔，隻身由馬來西亞走到台灣發展，當上30年演員，近年受師傅張艾嘉影響，轉投監製一職，目標只有一個︰「好好將馬來西亞電影推廣出去，王導（王禮霖）有十年監製經驗，好難得做幕後時，找到一個好有默契，可以互補的拍檔，我們一起會有更好效果。」王禮霖在《富都青年》上當導演，今次轉回老本行當監製，為大家帶來馬來西亞新導演池家慶。王禮霖︰「《富都青年》的成功是有幫助，多好多機會，亦打開一些可能性，有些沒想過會接觸到的單位，今次都遇到。」

由李心潔、導演王禮霖及馬來西亞新導演池家慶，帶來全新劇本《黑潮》，獲得「⽅壇⼤獎」。(大會提供)

甘令王導重回監製一職，又讓李心潔瞓身支持的池導，不單是其才華，更重要是手中的原創故事，亦是今次來港參與HAF創投計劃的最大資本。這個名為《黑潮》的故事，講述男主角於十年前，因為殺了一個年輕人被判誤殺入獄，這段回憶一直令他非常愧疚，出獄後想盡辦法找到已經搬離的死者家屬，希望得到他們的原諒。過程中，遇見女主角，一個長期被囚禁在高腳屋房裏的精神病患者，兩個渴望救贖的男女，在互相撫平彼此傷痛下發展出一段真摯愛情。

池家慶導演想拍的這個故事，啟發自自己成長漁村的一宗真實事件，「男主角是我的表哥，女主角是鄰居，所以一直知道他們的故事，好幾年前女主角去世，令我開始想寫這個故事。」當年這宗案在漁村中頗轟動，但當中有很多細節令池導覺得是很荒謬。「大家都知道，但沒有人有特別反應，甚至女主角長期她被困在房內一事，大家都沒異議。又一晚她被性侵，過後整條村的人都知道是誰做，但都沒有去報警，甚至覺得她已是瘋了，再發生這件事也沒有甚麼差別，令我決定將這個『無視與無知比殺人更恐怖』的故事拍出來。」

池家慶帶來的故事，是真實但又充滿荒謬︰「令我決定將這個『無視與無知比殺人更恐怖』的故事拍出來。」（葉志明 攝）

《富都青年》班底再聚

做資料搜集時，池導也訪問很多精神病患者，令自己對這個病了解更多，令角色更全面。池家慶︰「例如有位精神病人病發時，會不聊扯自己頭髮，扯到光了，細問下原來當事人想用生理的痛去蓋過心裡的痛，才會有這些自殘行動。」李心潔︰「大部人聽到這個故事都被觸動到，是一個殘酷中的美麗愛情故事。」

有李心潔，有王禮霖，大家很自然會想會否有吳慷仁演出，再來一次鐵三角合作？王禮霖導演︰「男主角已定實，是《富都青年》的陳澤耀，女主角會嘗試找馬來西亞以外的演員。」

《富都青年》的陳澤耀將會參與新作《黑潮》。（《富都青年》劇照）

《富都青年》為吳慷仁摘下金馬影帝。（《富都青年》劇照）

李心潔︰仍有很多東西想學

近年馬來西亞的電影業迎來新氣象，以剛過去的賀歲檔為例，便有十多部電影排隊上畫，而新導演作品也屢獲國際獎項殊榮，反觀香港的情況，由票房到開拍片量都在下滑，幾位都是看香港電影長大的，又可有特別感受。池家慶︰「拍電影就是難，不能一直跟以前作比較，現在的觀眾未必喜歡舊有的風格，每個年代都有屬於自己的東西。新導演很少考量市場問題，出來的東西就是很直白，可能是一個吸引點。」

李心潔︰「人人都問我為甚麼揀做幕後這麼辛苦，做監製3年一部電影，做演員3個月片酬便袋袋平安，但我個人從來不計較會得到幾多，無論甚麼年紀都想學新事物，自己都快50歲，仍有很多東西想學。」（葉志明 攝）

曾在香港影圈發展，又憑《鬼眼》封金像影后，李心潔可謂感受更深，但她沒有自怨自艾，反之是一臉積極態度。「我們是看香港電影大，帶予馬來西亞人很大影響，雖然產量減少，但影響力仍然在。我覺得每一行都有自己的周期，每個行業都要面對一些困難和危機，如何將危機變成轉機就是你的能力。」心潔更留意到在這惡劣環境下，反令港片添新氣象。「正正是成本低找不到大明星，於是市場推出了很多新演員，香港有段時間都沒有新演員出現。是！這階段是會很辛苦，身邊都有朋友在做電影，但冇辨法，因為你改變不到，但熱愛電影的人，自會轉個角度看，好多新導演新演員出現，捱過後又是另一高潮。」

《見鬼》是李心潔封金馬金像影后之作，可惜當年正值沙士，未能來港領獎。（網上截圖）

由演員轉到短片導演再當監製，李心潔在電影圈已經快30年，她的信心不是來自別人眼中的順風順水，而是大家看不到的不斷勸退。「人人都問我為甚麼揀做幕後這麼辛苦，做監製3年一部電影，做演員3個月片酬便袋袋平安，但我個人從來不計較會得到幾多，無論甚麼年紀都想學新事物，自己都快50歲，仍有很多東西想學。我第一日說要到台灣拍電影，身邊人已說不要這麼傻，台灣影圈是最慘的時候，但我堅持做。來到香港發展，又說香港電影大不如前，結果都做到成績。這麼多年後轉做監製，又聽到人說馬來西亞電影市場很小，不要做，但又做到套《富都青年》。這令我明白，總之我不用理別人的說話，就是堅持去做，有困難就諗辦法解決。你看我師傅張艾嘉經歷幾多難關，她真心對這個行業好，每個決定都好少顧及自己。」

王禮霖當監製十多年，《富都青年》是首部執導作，當時心態是唔衰得！「40多歲第一次才做導演，心態是不可輸，所以比起不夠資金，要克服心理因素是更難跨過。」（葉志明 攝）

這個想法，連帶也教導小朋友身上。「世界上能夠以自己喜歡的事當事業的人好少，我好幸運，父母都好支持我去做鍾意的事。到自己當父母，自己要做身教，小朋友都是模仿父母，女兒之前去英國讀書，生活費都自己搞掂不用我們照顧，現在又在當教師，我就是覺得好叻。人一定要做自己鍾意的事，只要不是壞事，我就100%支持。」

至於王禮霖導演，他也說出拍攝《富都青年》時，也要要對不少艱難︰「資金是艱難，但最終成品是否拍出如自己所想的是最艱難。40多歲第一次才做導演，心態是不可輸，所以比起不夠資金，要克服心理因素是更難跨過，資金總有解決方法，如果真的不夠錢，可以不拍，不拍不會死的，但拍完沒錢找數才要死，哈哈……」