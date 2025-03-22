木村光希上節目扮爸爸Chok樣　神還原「嘟嘴」根本就係木村拓哉

日本萬人迷木村拓哉，陪伴不少香港人成長，轉眼間其二女，現年22歲的木村光希（光希，Koki）已經接棒投身藝能界發展一段時間，除上星期來港出席《亞洲電影大獎》並摘下「亞洲飛躍演員獎」，現時正為由韓國漫畫《女神降臨》改編的同名日本電影宣傳，她早前就到電視節目接受訪問。



木村光希出席《第18屆亞洲電影大獎》接受媒體訪問。（陳順禎 攝）

木村光希在後台表示得獎時候心情好緊張。（陳順禎 攝）

近日光希上日本電視節目做宣傳，主持人有問到二人很似樣，更指有點像雙胞胎。光希都承認自己左邊臉是比較像，然後在大家要求下，即場示範爸爸的經典Chok樣。光希在收起笑容低下頭，經一輪情緒蘊釀後，一個抬頭，加上神來之筆的「嘟嘴」，根本係100%神還原，引得全場爆笑。

當年的出道封面，震撼全亞洲。（網上圖片）

眼神同樣凌厲，可見DNA的強勁。（影片截圖）

25年前，木村拓哉宣布與女星工藤靜香（Shizuka Kudo）結婚，消息轟動全亞洲，不少人對這段婚姻不感樂觀，甚至令工藤靜香受盡言論攻擊，不時登上「最討人厭女星」第一位。不過木村用行動證明，一家四口一直甜蜜溫馨生活。

木村光希在《心動50年》拍攝中，接近以全英語演繹角色。（《心動50年》電影劇照）

工藤靜香婚後全力照顧家人，把家庭打理妥當。（cocomi_553_official＠IG）

女兒出初世，爸爸已錫到燶。（網上圖片）

不少人都知，木村拓哉是個寵女暖爸，與兩名女兒相處非常融洽，而木村為父之道就係唔好不時擠出個嚴父樣，相反要當自己係大女兒好多年的朋友，以朋友之道相處。最重要是不會過度施加壓力和想法到孩子身上，讓他們自行建立出自身的價值和信念。而兩女兒不單止每逢父母生日、父親節及母親節都會在IG分享生活照，光希更曾大爆爸爸在家中的幼稚行為，令全屋不時充滿笑聲笑聲，滿載溫馨。