徐偉棟直言姚子羚多人追要排隊：我試下攞個籌、頭幾名都好！

香港電影工作者總會今日（22日）舉行2025年度春茗晚宴，會長古天樂攜同田啟文、黃秋生、蘇玉華、張繼聰、謝安琪、衛詩雅及周家怡等一眾演員出席。古天樂公司天下一旗下藝人徐偉棟及徐穎堃今日均有出席晚宴，早前徐偉棟被媒體報道與姚子羚密會，疑似戀情曝光，並於受訪期間回應與姚子羚之間發展狀況！

徐偉棟今日出席香港電影工作者總會春茗，回應到與姚子羚疑似戀情曝光！（葉志明 攝）

現年44歲的姚子羚，是城中黃金盛女。（IG：@elaine_yiu）

徐偉棟出席晚宴前接受傳媒訪問，笑言最近許多朋友恭喜自己有新戀情：「其實我都唔係好清楚恭喜啲咩，都係普通朋友食下飯。」表示一直對姚子羚印象極佳，直言希望有更多發展空間：「希望有空間啦，都要大家畀空間我哋了解多啲，我比較唔識同人溝通，太大壓力就唔係咁好。」被問到目前是否進展至「友達以上、戀人未滿」，徐偉棟表示：「都可以咁講，又唔係普通朋友、我哋都好好傾，互相畀工作意見、討論演戲，成班朋友坐埋都會傾好多題目。」分享指二人對小動物、演戲上的傾談猶其投契。

徐偉棟於春茗前接受傳媒訪問，表示與姚子羚算是「友達以上、戀人未滿」。（葉志明 攝）

徐偉棟更笑言不擅長表白，直言對拍拖充滿憧憬，更笑指姚子羚追求者眾多：「拍拖係一件好事嚟嘅，睇下同邊個拍啦！（如果與姚子羚？）好多人都想同佢拍拖啦，佢係一個咁好嘅女仔！由尖沙咀排到上環！我試下可唔可以攞個籌，頭幾名都好嘅，但可能要通宵排隊！」姚子羚作為愛狗之一，徐偉棟表示鍾情與小動物玩耍，更主動提出想到寵物友善商場：「我見好多商場開放Pet Friendly，我諗應該會多啲機會同寵物去商場。商場會太高調？盡量去啲少人啲嘅先囉！」

徐偉棟笑言姚子羚追求者眾多，但亦希望可以攞籌排頭幾名。（葉志明 攝）