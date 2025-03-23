杜琪峯爆發金句論盡香港電影　「冇人叫你拍事實，拍紀錄片咩？」

ViuTV節目《爆谷一周》昨晚（22日）播出第三季第19集節目，邀請劇集《三命》監製杜琪峯攜同編審何靜怡、演員蘇家樂及陳國邦出席，接受主持人谷德昭專訪。在分享《三命》劇情結構與創作理念外，作為香港殿堂級導演的杜琪峯，在片尾連珠爆發的金句，論盡香港影視目前景象，分享個人觀點並作出點評，極具驚喜及令人反思！

杜琪峰於《爆谷一周》預告中連環爆發金句，論盡香港電影，極為精彩！（《爆谷一周》節目截圖）

杜琪峯於片尾預告中，分享不少對電影本質及香港電影目前狀況與前景的看法，其中杜Sir提到：「所有電影好看與否，是視乎細節！所有細節帶動、帶動，一針一線才能形成張力！以及音樂，自有聲電影出現以來，最重要的部分是音樂！」短短一兩句便道出營造電影張力的基礎法門，以及近百年有聲電影最關鍵的元素。

杜琪峯表示電影由細節組成，一針一線便構成張力。（《爆谷一周》節目截圖）

對於香港近年湧現反映社會現實題材的電影，杜琪峯亦正面點評：「我不是說不對，而是你們應該要將電影的魔法提升更多！電影確是生活，但不代表你將生活搬進去便成為電影！你們要記住一件事，事實並不代表正確！沒有人叫你拍事實，現在拍攝紀錄片嗎？」至於杜Sir心中對電影創作的觀念，他直言：「你要創造一件事，你看《大白鯊》，還未出現、只發出聲響，你已經開始感到害怕！」