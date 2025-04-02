贖夢︱陳法拉欣賞張家輝保護演員　自爆20年來會發同一類夢札醒

陳法拉入行廿年，由選美出身加入TVB拍劇，到荷里活發展擔正女主角，成功搣甩花瓶標籤，身價翻倍。近年甚少接拍港產影視作品的法拉，驚喜夥拍張家輝出演新戲《贖夢》，以陰暗瘋癲形象示人，出乎觀眾意料之外。對於初次與張家輝合作，陳法拉讚不絕口，更大讚對方極有「導演格」。



鳴謝

化妝：Mon Cheng

髮型：Alex So @ The Attic

服裝：Tod’s

高級珠寶及腕錶：CHANEL

場地：apm

久違參與港產片，今次法拉答應參演，因為很喜歡家輝三部自導自編自演的電影，知道他很有獨特的想法。（陳順禎 攝）

陳法拉演繹瘋角色相當投入。（《贖夢》劇照）

讚張家輝有大導風範︰好保護演員

久違參與港產片，今次法拉答應參演的原因除了想跟張家輝合作，亦因為經理人兼貴人鍾珍。法拉自言本身很喜歡家輝三部自導自編自演的電影，知道他很有獨特的想法，加上從未跟由演員轉型做導演的導演合作，所以非常好奇家輝作為一位這麼優秀的演員前輩，擔任導演時的合作會是怎樣。

問到覺得家輝表現如何，法拉大讚對方有大導風範，更非常保護演員。提到首日開戲需要拍跳樓戲，法拉讚不絕口：「佢真係好保護演員，因為佢自己做演員都好明白演員所需要的工作環境需要安全感。佢都好得意，有時候會演埋俾我睇，其他導演好少會咁，導演都唔識做戲，但佢就好精準地話我知佢想要啲咩，對於我嚟講係一個relief，我自己都唔使設計太多嘢。 通常啲導演一般嚟講唔係做演員，做唔到呢樣嘢。」

煞青前一刻，法拉仍癲到盡，抱住錯覺以為是自己契女的小女孩，夜深街頭赤腳狂奔。（《贖夢》劇照）

首度演瘋婦︰尺度唔算好大

從影以來首次破格飾演陰暗瘋婦，出乎外界意料之外，法拉自言接受程度比以前大很多：「公眾嘅印象特別係香港，以前拍啲戲種，大家覺得我係斯文選美出身靚女，可能我去咗外國讀書，喺學校做過好多你哋諗唔到我會做嘅角色，其實呢個戲對我嚟講尺度唔算好大。」法拉表示普遍女性角色都趨向單一，有厚度的角色不多，認為女性角色其實可以更複雜，並不只是局限於人妻、母親或愛情片，自己亦好希望能嘗試更大尺度的角色。

要演精神病人角色，法拉不覺得心理上有特別大壓力︰「我拍過好多正常劇情片反而壓力會好大。」（陳順禎 攝）

今次角色對白不多，卻終日大吵大鬧，反而對法拉來說沒劇情片來得更大壓力，更比較似萬聖節的心態：「完全唔會話覺得心理上有好大壓力，我拍過好多正常劇情片反而壓力會好大，加上家輝好清楚自己要咩，我嚟到現場就做我要做嘅互動，唔係好大壓力，所以唔會覺得好沉重。」

雖然劇情沉重，但因為家輝作為導演，清楚自己想要甚麼，所以過程反而拍得輕鬆。（《贖夢》劇照）

20年來發同一類夢

電影圍繞發噩夢，法拉自爆入行20年以來多次發過類似的噩夢：「上咗台roll咗機，嗌action，發覺完全唔係呢場戲，完全唔知道要講咩對白，然後扎醒 。」對於持續發同一個夢，法拉認為是每個人最深層的恐懼，而自己亦因熱愛演戲，導致自己發這些沒有安全感的惡夢，不過法拉就慶幸自己沒有失眠問題：「我都好彩，我覺得我撈到呢行係因為我訓覺訓得好，我都知道有啲演員朋友訓唔到覺，我都覺得好辛苦。」

2013年約滿離巢TVB後，翌年法拉赴美進修演技，進步了自然能消除恐懼？法拉直言一向對自己都能有信心，但這個深層恐懼並不會因進步而消失，但覺得緊張對自己來說是很強的動力，亦證明自己著緊演戲，慶幸自己團火一直沒有熄滅。問到人生初接觸拍攝的第一場戲，法拉興奮謂：「記得我要行過馬路演一個受害者，出外景第一日，我咩都唔知，導演就話我行過馬路之後瞓低，冇對白，暈低嗰吓，呢個經歷太好玩，令我搵到當中樂趣。」

陳法拉首次在荷里活擔正的Netflix電影《The ballad of a small player》經已煞科，她直言拍攝過程非常難忘。（網上圖片）

另外，首次在荷里活擔正的Netflix電影《The ballad of a small player》已煞科，法拉直言拍攝過程非常難忘，首次做女主角起初確實有壓力。開始拍攝後，在香港及澳門取景，感覺如魚得水，因拍攝團隊有一半都是香港人，非常有親切感，拍攝這部戲後除了學習到很多，更覺得自己成長了不少。