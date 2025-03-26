金像提名武指踢爆暗黑內幕　怒轟三大問題︰壞份子搞死電影業

香港電影業自2024年底開始屢傳市道下滑消息，古天樂、田啟文等多位業內人士先後以寒冬、冰河形容今年市況，引起香港觀眾廣泛關注。對於港產片寒冬到臨，影業領軍人物紛紛提出救市方案，力圖與業界上下共渡時艱、尋求谷底反彈的機遇。然而，近日有影業前綫製作人員於社交媒體披露內幕，認為電影業被個別「壞分子」拖垮才陷入冰河期，並透露各崗位面對的苦況與辛酸。



古天樂表示「總會拍電影」計劃將會繼續進行，並改名為「拍住上」希望與業界攜手渡過低潮。（葉志明 攝）

古天樂、田啟文等多位業內人士先後以寒冬、冰河形容今年市況，引起香港觀眾廣泛關注。（葉志明 攝）

香港著名武術指導梁博恩，今年憑《武替道》與江道海提名「第43屆香港電影金像獎」最佳動作設計獎，此前亦憑《一秒拳王》於「第40屆香港電影金像獎」提名該獎項，梁博恩日前於社交媒體激動踢爆行業內幕，表示電影市道下滑並非受大環境影響，當中具有人為因素，他在帖文怒轟：「成日講電影冰河期，聽到把X火，某程度都係比（畀）D（啲）同業壞份子搞死電影業！」梁博恩表示去年與一位編劇籌組劇本，並攜同小量資金請電影老闆開發，在淡靜市道下獲老闆接納，本應對老闆信任予以感謝、努力拍好電影，然而卻讓他見識電影業陰暗面。

梁博恩參與多套港產搏擊電影製作，於《激戰》、《空手道》擔任副武指，後來更擔任《入鐵籠》、《擊鬥女神》、《乜代宗師》、《一秒拳王》、《打天下》等動作指導。(賴家俊 攝)

梁博恩曾憑《一秒拳王》於「第40屆香港電影金像獎」提名最佳作設計獎。（照片由受訪者提供）

梁博恩於社交媒體帖文中續指，有份參與籌組劇本的作品開拍後，便見識到影業陰暗一面，踢爆製作過程中三大問題：「我就見識到導演咩叫鵲巢鳩佔，某人吩咐編劇唔好比（畀）劇本武指去度招設計，總之就十問九唔知，總之個個為爭Credit各施奇技，只懂單單打打，背後小報告，亂過三國，總之用咩手段都要提早搞走原創，割席都要安排自己人入組，由唔熟悉嗰科嘅人拍攝都可以，成班都唔X想拍戲……咁嘅環境點會好㗎，你唔叫都想走啦！」直言電影業下滑並非全因市道，有時涉及人為因素，坦言：「難為了有心搞好電影嘅製作人，仲有好多好導演想拍都無機會拍……」

梁博恩憑《武替道》提名「第43屆香港電影金像獎」最佳動作設計獎，此前亦憑《一秒拳王》提名同一獎項。(賴家俊 攝)

梁博恩於社交媒體談及有份參與籌組劇本的製作，從中見識到影業陰暗一面，更踢爆製作過程中三大問題！（梁博恩Facebook截圖）

在梁博恩踢爆電影業製作陰暗內幕後，亦有同業編劇Jessica Lam留言表示認同，透露身為編劇箇中辛酸：「你（梁博恩）起碼打得，唔會被欺凌，唔需要每天被安排12小時起標的廢會，每天都唔知幾時可以返屋企，13萬編劇費，每日都要搭的士返屋企，有次1200開到0415，我頂唔順要走，最後得返嚟嘅結論係：點解個個都可以係咁，而得你一個唔得？」該編劇雖然未有透露參與作品及會議內容，但表示該部電影由自己原創，在梁博恩參與意見下修改而成，亦主動申請資助及尋找主演，疑似與梁博恩原帖文提及的電影為同一作品。

在梁博恩踢爆電影業製作陰暗內幕後，亦有同業編劇Jessica Lam留言表示認同，透露身為編劇箇中辛酸。（Facebook截圖）

編劇Jessica Lam亦在留言中續指，該作品另一位編劇的行為最令自己氣憤難平，坦言一位經人介紹合作的編劇，未按原初分工、自告奮勇修改所有導演提出的劇本內容，當時她已覺得有問題，但冇人理會，及後那位編劇回覆︰「嗰位編劇話『如果唔係咁趕，我捉住你隻手教你逐隻字寫都仲得！』當時嘅我係已經冇乜精神再去糾結，只是難過地真以為我寫嘅嘢真係差得過佢？佢接著就話：『你唔識玩啫，你識玩，最少攞返個監製嚟做，下次啦，下次等我教你點玩？』」似是在搞職場生存課多過搞劇本。