怨泊︱何超儀驚慄神作泰國首映　波斯男神Iman迅速攻陷跨界別粉絲

何超儀的《怨泊》近日在泰國曼谷最大的戲院首映，是何超與老公陳子聰自成立852電影公司以來首次有作品在泰國作首映禮，何超夫婦帶同新人王Iman出席首映禮，豈料Iman的出現迅速攻陷了何超的粉絲團，非常搶鏡，連跨界別變裝皇后也為之神魂顛倒，可見其吸睛度極高。

《怨泊》近日在泰國曼谷最大的戲院首映，何超儀夫婦帶同新人王Iman出席首映禮。（資料圖片）

《怨泊》近日在泰國曼谷最大的戲院首映，何超儀夫婦帶同新人王Iman出席首映禮。（資料圖片）

《怨泊》泰國首映，何超夫婦與導演藤井秀剛一同盛裝出席首映，但論搶鏡程度，非高大的波斯男神Iman（祖藉伊朗）莫屬，在《怨泊》首映禮上特別放映了852公司今年將推出的最新電影《拾荒法師》(何超、Iman主演）的預告，此預告更是導演彭發為Iman特別剪輯的版本，預告片內可見Iman的戲份頗重，表現也叫人眼前一亮。

《怨泊》泰國首映，何超夫婦與導演藤井秀剛一同盛裝出席首映。（資料圖片）

《怨泊》泰國首映，何超夫婦與導演藤井秀剛一同盛裝出席首映。（資料圖片）

由於這次是何超的電影公司852首次有電影在泰國首映，而何超一向被認為是勇敢女性的典範，被粉絲們譽為Rock Queen，故在泰國擁有不少fans，亦吸引了大批傳媒到來採訪，豈料Iman的出現引起了旋風式效應，本來是何超的粉絲，見到波斯男神無不心心眼，在首映禮上大叫Iman的名字，除一般女性外，還吸引了著名的變裝皇后Kandy Zyanide的關注，事後她更形容自己見到Iman後心跳加速，面紅耳熱，面露嬌羞。

Iman在何超儀作品《怨泊》首映現場成為焦點！（資料圖片）

Iman在何超儀作品《怨泊》首映現場成為焦點！（資料圖片）

而首眏禮上，著名泰國電視節目The Next Boss的一眾參賽者也慕名前來觀賞國際影后何超的演出，而當地著名男團Nipponboy更代表泰國傳媒上台向何超獻花，以示歡迎。而由於不少來觀看電影的嘉賓都要求上台與何超、陳子聰、Iman及導演藤井秀剛合照，由於人數太多，電影一道被迫延後放映。而Iman 首次出席電影首映便吸引了不少粉絲，看來這炸彈，每次都炸碎一班女粉的心，難怪何超笑說：「Iman的粉絲多過我的，以後我要靠他了。」

泰國著名男團Nipponboy更代表泰國傳媒上台向何超獻花，以示歡迎。（資料圖片）

泰國著名男團Nipponboy更代表泰國傳媒上台向何超獻花，以示歡迎。（資料圖片）

而事實上，在剛過去的Filmart ，Iman便接受了Holloywood Reporter的訪問，大談他從醫生到藝人的抉擇，他說：「這不是太困難的決定，我自小便希望能成為一個演員，事實上當演員與當醫生都是一種對人的治療，醫生是對人們在身體上的治療，而作為演員是一種藝術，藝術是對人的情緒及靈魂上的一種治療。」

在剛過去的Filmart ，Iman便接受了Holloywood Reporter的訪問，大談他從醫生到藝人的抉擇。（資料圖片）

另外，這新一代波斯男神將於七月推出首本寫真及詩集，由攝影大師Sam Wong(黃永熹）操刀，除了Sam一貫藝術風格強烈的照片外，相集還附有熱愛文學的Iman多年來在社交平台上寫的詩句，整本相集充滿着感性、睿智及美感，實行全方位攻陷各個界別的女性。