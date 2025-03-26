混沌少年時︱童星被譽為狄卡比奧接班人 出身基層夢想本為足球員
Netflix最新迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）早前於三月中啟播，第一季四集劇情均以「一鏡到底」形式拍攝，盡顯劇組製作功架實力，旋即於出品地英國及全球觀眾之間引起話題，展現亮眼多變的演技，讓觀眾紛紛對這位15歲英國新星份外好奇！
Owen Cooper在《混沌少年時》啟播以後，被譽為「百年難得一見的演戲奇才」，沉穩而多變的演技令觀眾難以相信是次為他首次演戲！Owen Cooper雖然被譽為天才，卻是來自尋常家庭的奇跡，Cooper的父親為科技業上班族、母親為護士，兩位哥哥均從事電工，未有從事演藝相關行業，一家住在英國常見的基層排屋之中，未有顯赫家庭背景。
Owen Cooper從小沒有明星夢，一直熱愛足球、夢想成為一名中場球員，亦曾受訪時直言：「我從來都沒有想過成為演員」，但媽媽早於Owen五歲在家中唱《獅子王》卡通金曲時，發覺到他擁有表演才能，恍如翻版Harry Styles，因此逐步栽培他、嘗試接觸表演，近年開始持續駕駛一小時車到曼城上演戲課堂。Owen Cooper及後因為看到「蜘蛛仔」湯賀蘭主演的《海嘯奇蹟》（The Impossible），出於貪玩報讀The Drama MOB，意外吸引到《混沌少年時》導演青睞。
《混沌少年時》每集採用一鏡到底形式拍攝，對新演員來說難度奇高，在僅僅兩星期的準備時間中，Owen Cooper每日在房間裡不停翻看劇本，曾直言：「我用螢光筆畫得快看不到下面的對白。」連自己也忘記究竟如何背熟海量對白。雖然面對份量奇高的戲份與對白，但Owen Cooper卻未如專業演員一樣壓力龐大，每逢大家圍在一起拍攝重播時，現場負責照顧Cooper的兒童心理專家都會發現他不在現場，四出尋找後發覺Cooper竟在玩繫繩網球（Swing ball）！
至於Owen Cooper在《混沌少年時》的表現，觀眾自然有目共睹，播出後更被不少觀眾讚許似里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）的接班人，Cooper對此感到非常歡喜，直指自己喜歡里安納度主演的《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）、《潛行凶間》（Inception）及《不赦島》（Shutter Island）等作品，亦表示：「里安納度很利害！我也喜歡羅拔迪尼路、阿爾柏仙奴早期的電影，好像是《的士司機》（Taxi Driver）及《教父》（The Godfather）等作品！」