摘星廚神｜香港上國際版短5分鐘　木村拓哉有情節被刪發行致歉

由木村拓哉與鈴木京香主演，劇集《摘星廚神》的電影被《摘星廚神 · 巴黎夢》，於昨日（27/3）香港上映，並由First Distributors與環球影業聯合發行，但電影在上畫日便於官方社交平台發表聲明致歉，事源在香港放映的版本為「國際版」，與日本放映的「日本版」會少5分鐘劇情，當中會涉及木村拓哉的戲份。



劇集《摘星廚神》大受歡迎，今年迎來電影版。（劇集《摘星廚神》劇照）

發行在上畫日便於官方社交平台發表聲明致歉，事源在香港放映的版本為「國際版」，與日本放映的「日本版」會少5分鐘劇情。（網頁截圖）

從聲明所見，發行公司表示收到觀眾反映，宣傳的物料與實際電影內容有所出入，於是要作出聲明。「這次電影的宣傳素材以至放映物料，完全由國外授權公司指定提供，我們無法選擇和決定其內容。後來得知在授權公司安排下，電影分為『日本版』和『國際版』兩個版本（差異包括有沒有玉森裕太、吉谷彩子、寬一郎 、中村杏等演員的戲份）。」並表示如造成大家的期待有落差，發行公司在此向大家誠心致歉！

從香港版海報可見，有四位串星客片。（《摘星廚神＊巴黎夢》海報）

「國際版」正正就是沒有了寬一郎 、中村杏、玉森裕太及吉谷彩子等演員的戲份。（《摘星廚神＊巴黎夢》海報）

有網民指出，香港與台灣上映的「國際版」長約112分鐘，「日本版」則是117分鐘，那麼中間相差的5分鐘，當中情節會關乎甚麼？又因何要刪走。據電影網站「講。鏟。片」推算，剪走的5分鐘片段可能涉及兩大原因，首先是當中情節關乎該劇早前上映的特別版，會提及木村主理的Grand Maison Tokyo的情節，如未有看到該特別版，當中會有不少疑問，影響觀看劇情。

木村在電影版，為角色染金髮。（《摘星廚神*巴黎夢》劇照）

吉谷彩子在特別版有演員，並延續到電影版。（《摘星廚神特別版》劇照）

此外，因為另一段情節講述Grand Maison Paris餐廳邀請業主來到，餐廳仝人介紹餐廳選用來自世界不同地區的食材，並告知其重要性，但由於劇情中，都有相若劇情，講到木村如何解決在當地開業遇到食材供應問題，以及講到極力爭取不同優質食材的原因，故若再花篇幅細講，會影響節奏，所以國際版就大幅刪走，而這些情節正正是玉森裕太、吉谷彩子、寬一郎 、中村杏等演員的戲份。由於香港版海報要跟足日本指引，所以就算沒有四位的戲份，在海報都依然要呈現，才導致有粉絲提出的疑問。

聲明在最後，發行商再一次誠心致歉︰「經過這次事件後，我們會更加確保傳遞最真實的資訊給觀眾，避免類似情況再次發生。希望這次觀眾朋友們能理解，並繼續支持《摘星廚神 · 巴黎夢》這部電影。」

大量法文對白，令木村單是講對白，都講到成身汗。（《摘星廚神*巴黎夢》劇照）

【重要聲明】全文

先感謝大家對《摘星廚神 · 巴黎夢》的關注與支持。我們收到觀眾反映，宣傳的物料與實際電影內容有所出入。對此我們希望在這裡向大家作出以下聲明。如造成大家的期待有落差，我們在此向大家誠心致歉！

這次電影的宣傳素材以至放映物料，完全由國外授權公司指定提供，我們無法選擇和決定其內容。後來得知在授權公司安排下，電影分為「日本版」和「國際版」兩個版本（差異包括有沒有玉森裕太、吉谷彩子、寬一郎 、中村杏等演員的戲份）。

我們所收到的放映物料屬於「國際版」。此版本由授權公司指定提供，跟宣傳素材一樣，均不得自行變更與刪減。然而，我們理解此情況可能影響到觀眾的觀影落差，因此對於所造成的困擾，我們再一次誠意地向大家道歉。

經過這次事件後，我們會更加確保傳遞最真實的資訊給觀眾，避免類似情況再次發生。

希望這次觀眾朋友們能理解，並繼續支持《摘星廚神 · 巴黎夢》這部電影。我們也會繼續努力，為觀眾帶來更好的觀影體驗！