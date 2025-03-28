AI將經典港產片吉卜力化　梁朝偉慘變矇豬眼、許冠文撞樣鄭則仕？

AI人工智能近年功能越趨完善，不論文字整理或圖片創建成果不斷進步。近日社交媒體流行利用AI重新繪製電影劇照場面，更會指示人工智能按照宮崎駿的吉卜力繪畫風格進行，讓不少荷里活或香港電影經典畫面紛紛「吉卜力化」！有網民於社交媒體分享一系列經典港產片「吉卜力化」的劇照，讓梁朝偉、張曼玉、鄭伊健與黃子華等標誌性人物化身「宮崎駿筆下角色」，效果各有高低，引起網民熱烈討論。

AI吉卜力化的《異形》電影劇照。（FB圖片）

AI吉卜力化的《鐵達尼號》電影劇照。（FB圖片）

AI吉卜力化的《危險人物》電影劇照。（FB圖片）

AI吉卜力化的《哈利波特》電影劇照。（FB圖片）

AI吉卜力化的《奧本海默》電影劇照。（FB圖片）

網民於社交媒體分享的AI港產片「吉卜力化」劇照中，不乏經典作品如王家衛執導的《花樣年華》、王晶與劉偉強創建的《古惑仔》系列，近年代表性作品則有由黃子華主演的《破．地獄》、《毒舌大狀》及《飯氣攻心》三部票房奇蹟作品，亦有引起觀眾廣泛討論的社會議題作品《年少日記》。

網民於社交媒體分享的AI港產片「吉卜力化」劇照中，不乏經典作品如王家衛執導的《花樣年華》。（《花樣年華》電影劇照）

在AI「吉卜力化」的劇照中，生成視覺效果略有高低，其中《毒舌大狀》黃子華在法庭中激憤陳詞、《飯戲攻心》林明禎擺起招牌手勢的劇照最具吉卜力畫風味道；《古惑仔》鄭伊健一眾的劇照則較貼近漫畫家手冢治虫的風格；《年少日記》黃梓樂仰望鏡頭的海報劇照則較具PIXAR的立體畫風。

AI《毒舌大狀》劇照中，黃子華在法庭中激憤陳詞最具吉卜力畫風味道。（FB圖片）

大家不妨對比一下！（《毒舌大狀》劇照）

AI《飯戲攻心》劇照中，林明禎擺起招牌手勢的劇照極具吉卜力畫風味道。（FB圖片）

大家不妨對比一下！（《飯戲攻心》電影劇照）

《古惑仔》鄭伊健一眾的劇照則較貼近漫畫家手冢治虫的風格。（FB圖片）

大家不妨對比一下！（《古惑仔》電影劇照）

《年少日記》黃梓樂仰望鏡頭的海報劇照則較具PIXAR的立體畫風。（FB圖片）

大家不妨對比一下！（《年少日記》電影劇照）

最令人意外的劇照，則為梁朝偉與張曼玉於《花樣年華》裡在的士中肩靠肩的浪漫劇照，AI生成的畫風雖然貼近吉卜力工作室風格，然而梁朝偉一雙電眼竟慘變矇豬眼！至於香港史上最賣座港產片《破．地獄》，許冠文與衛詩雅的個人劇照均相當完整地生成作吉卜力風格，但黃子華與許冠文同框的劇照，AI生成的許冠文則意外撞樣鄭則仕，令人忍俊不禁！

梁朝偉與張曼玉於《花樣年華》裡在的士中肩靠肩的浪漫劇照，AI生成的畫風雖然貼近吉卜力工作室風格，然而梁朝偉一雙電眼竟慘變矇豬眼！（Facebook圖片）

梁朝偉與張曼玉的經典畫面。（《花樣年華》電影劇照）

《破．地獄》許冠文個人劇照均相當完整地生成作吉卜力風格。（Facebook圖片）

大家不妨對比一下！（《破地獄》劇照）

《破．地獄》衛詩雅個人劇照均相當完整地生成作吉卜力風格。（Facebook圖片）

大家不妨對比一下！（《破．地獄》電影劇照）

《破．地獄》黃子華與許冠文同框的劇照，AI生成的許冠文則意外撞樣鄭則仕！（Facebook圖片）