牛仔X貓貓的奇幻漂流聯乘上映　江志強︰有助香港IP的事義不容辭

榮獲本屆金球獎及奧斯卡金像獎最佳動畫，來自拉脫維亞的《貓貓的奇幻漂流》（Flow），將於4月4日香港上映。無獨有偶，有50歷史的香港漫畫IP《牛仔》，經本地團隊精心製作下，今年成功將牛仔由平面黑白，進化成長達6分半鐘的動畫短片《牛仔返嚟喇！》。而安樂影片有限公司總裁江志強先生，本住為推動香港IP出一分力的精神，決定來個跨國界合作，動畫短片《牛仔返嚟喇！》將獨家於百老匯院線上映之所有《貓貓的奇幻漂流》放映前播放，讓香港IP牛仔與拉脫維亞貓仔一同漂流。



動畫短片《牛仔返嚟喇！》將獨家於百老匯院線上映之所有《貓貓的奇幻漂流》放映前播放，讓香港IP牛仔與拉脫維亞貓仔一同漂流。（大會提供）

零對白‧齊漂流

本屆奧斯卡金像獎最佳動畫《貓貓的奇幻漂流》，講述末世將至洪水茫茫，黑貓的家園被淹沒，唯有孤獨地登上小船避難，沿途遇上不同動物同舟共濟，展開一段奇幻漂泊之旅；而《牛仔返嚟喇！》則是牛仔從八十年代的舊香港，一步步來到2025年的今日，經歷四十年香港起跌，遇上各式各樣的流行文化社會人物。同樣是零對白，同樣在漂流，二者創作異常吻合。

本屆奧斯卡金像獎最佳動畫《貓貓的奇幻漂流》，講述末世將至洪水茫茫，黑貓的家園被淹沒，唯有孤獨地登上小船避難，沿途遇上不同動物同舟共濟，展開一段奇幻漂泊之旅。（《貓貓的奇幻漂流》劇照）

《牛仔返嚟喇！》是牛仔從八十年代的舊香港，一步步來到2025年的今日，經歷四十年香港起跌，遇上各式各樣的流行文化社會人物（《牛仔返嚟喇！》劇照）

動畫短片《牛仔返嚟喇！》的製作班底，（左起）監製、編劇及導演金成 、美術總監利志達、動畫導演何歷、場景設定蔡耀東，及音樂總監兼動畫主題曲〈男孩幾多歲〉作曲人戴偉。（大會提供）

金像獎最佳美術指導文念中先生。（大會提供）

兩位業界重量級人馬，江志強及俞琤齊齊現身鼎力支持。（大會提供）

為隆重其事，昨晚（28/3）舉行了一個「《牛仔返嚟喇！》X《貓貓的奇幻漂流》好友首播禮」，邀得多位城中名人出席，包括安樂影片負責人江志強先生，多位影視界好友包括俞琤、谷德昭、盧覓雪、文雋、文念中、楊天命、黃志淙、吳煒倫導演；動漫藝術界袁建滔、盧子英、溫紹倫、Paul Lung、Cuson Lo、塵阿力、John Ho、Steven Choi、Bonnie Pang；以及媒體及廣告界渾水、徐俊文、Terry等現身支持。

安樂影片有限公司負責人江志強先生表示︰「每遇到對香港IP有意義的事，我們作為香港創作人一份子，定必義不容辭。」（大會提供）

江志強︰有助香港創作氣候

就是次破天荒合作，《香港01》訪問了安樂影片有限公司負責人江志強先生，問及為何有這次聯乘的合作？江志強︰「香港有《牛仔》這個IP是非常難得，當知道要變成動畫，我都加以鼓勵，希望可以將這個IP繼續發揚光大。而每遇到對香港IP有意義的事，我們作為香港創作人一份子，定必義不容辭。而我們套《貓貓的奇幻漂流》有幸碰上《牛仔》，大家可以互相幫助互相宣傳，最重要是可以有助香港創作氣候。」

谷德昭帶同外甥女（右）及谷祖琳個女兒一起看，「介紹她們看看叔公兒時看的漫畫。」（大會提供）

谷德昭帶同谷祖琳女兒出席

首映禮上，導演谷德昭不單現身支持，更攜同外甥女及谷祖琳女兒一起撐場︰「自己小時候有睇《牛仔》，當時未算好懂得欣賞，只覺得內容幾好笑，但今時今日再看，有些內容其實頗有深度，小時候看原來未完全明白。當知道要將《牛仔》動畫化，我第一時間同金成講︰『佢唔會講嘢嘛？千祈唔好畀把聲牛仔喎，有就死火！』好彩今次都是冇對白。而我睇完，覺得該動畫成功為《牛仔》添上時代感，但仍然保留到那份趣味和童真。今日都帶同外甥女及谷祖琳個女兒一齊看，介紹她們看看叔公兒時看的漫畫。」

吳煒倫稱兒時讀物一定要經媽媽審視過，《牛仔》是其中一本可以留下來的漫畫。（大會提供）

吳煒倫︰想睇牛仔背面

另外，《毒舌大狀》導演吳煒倫原來都是個「牛仔」迷，亦專程來欣賞︰「我兒時就是看《牛仔》、《老夫子》、《加菲貓》，因為兒時讀物一定要經媽媽審視過，《龍虎門》、《中華英雄》打打殺殺必然被篩走，這幾本就最適合。《牛仔》最令人難忘，他在簡單故事下，偶然有幾格會特別令人窩心記得。對於《牛仔》動畫，我最期待是能夠看到牛仔的背面，因為漫畫好少會畫到他的背面，細個會有幻想他的髮型背面會變成怎樣呢？今日終於見到。而短片中，見到不少陪伴自己成長的Icon ，又有軟硬機械人。最深刻是牛仔坐電車，我細個是日日坐電車，這個畫面令我有好多回憶湧現。」

金成與製作團隊在放映前分享創作理念及製作點滴，紛紛表示小本經營的困難。（大會提供）

動畫短片《牛仔返嚟喇！》的製作班底，包括監製、編劇及導演金成 、動畫導演何歷、美術總監利志達、場景設定蔡耀東，還有音樂總監兼動畫主題曲〈男孩幾多歲〉作曲人戴偉，各人都有出席首映禮，金成與製作團隊在放映前分享創作理念及製作點滴，紛紛表示小本經營的困難，而《牛仔》更獲得已宣布結業的deliveroo贊助，相信亦是該公司最後一個贊助項目。「所以《牛仔》真係好奇幻，希望大家睇多幾次！」金成說。