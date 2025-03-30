噬亡村第2季｜「那個人」高清亮相　細膩特技化妝令人毛骨悚然

由康城影帝柳樂優彌主演的原創驚慄日劇，《噬亡村》第2季現正於Disney+ 獨家熱播至第四集。相隔2年萬眾期待的第2季終於以原班人馬回歸，一開播即憑藉緊湊劇情引來網民熱烈討論。劇集經第一季的鋪墊後，「食人」傳說的懸疑恐怖經已營造到顛峰，來到今季，一切即將揭曉！

柳樂優彌飾演的警官阿川大悟，知道妻女被後藤家脅持後，性情180度轉變。（《噬亡村》第二季劇照）

柳樂優彌逐漸黑化

第1季中，柳樂優彌飾演的警官阿川大悟一直因曾於女兒面前射殺性犯罪犯而耿耿於懷變得處事謹慎，直到知道妻女被後藤家脅持後，性情180度轉變，為救妻女而瘋狂射殺後藤家人，場面非常血腥暴力！而柳樂優彌埋身肉搏劇中如怪物般的神秘角色「那個人」時，慘被「那個人」噬中手臂，場面氣氛非常「肉緊」，衝擊電視尺度！

柳樂優彌埋身肉搏劇中如怪物般的神秘角色「那個人」時，慘被「那個人」噬中手臂。（《噬亡村》第二季影片截圖）

「那個人」 真正身份是人是神？

相比第1季，「那個人」於今季的出現頻率大大提升，讓觀眾可以更清楚看到「那個人」的真實面貌！由身高195cm的健美男模澤井一希飾演的「那個人」，每一次都需要4小時化妝才能化身成劇中最為恐怖的人物。今季劇集的頻繁出現讓觀眾可以更清晰地看到劇組的精心化妝，由稀疏的頭髮，細至潰爛的牙齒都非常仔細，而當中最令人毛骨悚然的，就是他吃人的模樣！

「那個人」由身高195cm的健美男模澤井一希飾演，每一次都需要4小時化妝才能化身成該模樣。（《噬亡村》第二季影片截圖）

今季劇集的頻繁出現讓觀眾可以更清晰地看到劇組的精心化妝，由稀疏的頭髮，細至潰爛的牙齒都非常仔細。（《噬亡村》第二季影片截圖）

「那個人」的真實身份亦逐漸曝光！「那個人」被供花村視為神明的存在，稱為「現人神」，意即是為選中落入凡間的神，但實則劇集開始透露他其實只是一個普通人。至於為何會具有怪力、異於常人的速度、怪奇的模樣，有待劇集揭曉！

笠松將親生父親竟是「那個人」?

接任成後藤家當家的笠松將本為村長之子，但原來一切由前當家後藤銀從中作梗！為保後藤家地位的後藤銀，一直以各種扭曲的方式控制村落，包括將原本是「供品」的後藤藍收養為養女，安排她嫁給已結紮的後藤清，實則逼迫後藤藍與自己兒子「那個人」交配，生育出擁有自身血統的繼任人，扭曲的心態營造出變態的村落，令人看得毛管直戙！

殺害人的場面都相當恐怖。（《噬亡村》第二季影片截圖）

恒松佑里正式登場

究竟食人村落是如何形成？一切源於由恒松佑里飾演的年輕版「後藤銀」說起！原著漫畫大膽刻畫充滿美色的後藤銀自小就是家族中的「性奴」，心懷怨恨的她憑藉自身魅力一步步爬上權力核心。曾參演《全裸監督2》 、《今際之國的有栖2》 的恒松佑里，早前和飾演年輕版神社繼承人的倉悠貴在接受訪問時，透露兩人有一幕尺度極大「洞穴床戲」！究竟「那個人」是後藤銀與誰所生的兒子？後藤家是否一直以食人為樂？一切由恒松佑里為大家解說！