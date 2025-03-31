高志森談港產喜劇以英式幽默為養份 洪金寶成龍均受一位大師啟蒙
撰文：莫匡堯
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香港資深喜劇監製兼導演高志森，近日接受內地媒體訪問，談及數十年來香港喜劇發展脈絡與製作傳統，除了分享個人經典作品《富貴逼人》、《開心鬼》與《家有囍事》等賣座系列作品，亦談到極具港產特色的動作喜劇製作，大談啟發洪金寶、成龍等導演演員的喜劇靈感與根源。
高志森於訪問中提及，八十年代香港百花齊放，猶其喜劇與衍生的次類型作品，當中有不少代表作品發揮出跨類型的創意，包括洪金寶與成龍發揚光大的功夫動作喜劇、林正英主演的《殭屍先生》等。高志森提到香港喜劇繼承英式幽默傳統，深受默片時代差利卓別靈（Charlie Chaplin）的影響：「我們對喜劇的理解，是畫面盡可能有喜劇性，而不是對白。你看成龍、洪金寶早期的動作片，有很多同類的英式喜劇元素，《蛇形刁手》、《醉拳》等都有許多動作及形體的幽默元素，亦強調利用造型與表情作呈現，不太重視對白，這是香港喜劇的特色。」
高志森更推進深層次，以香港歷史說明喜劇電影受英國文化的影響，他坦言長達100年的英國殖民統治，讓香港喜劇受英式幽默的兩大核心元素影響——充滿自嘲與狂想，他分享指：「我們所謂呈現小人物，其實不單是討好觀眾，還有一個根本原因，就是香港電影受英式幽默的影響，不論在藝術創作、還是喜劇創作上。」自嘲的元素，通過小人物在現實生活環境中展示甜酸苦辣，自我嘲諷並宣洩情感；狂想的元素，則帶領觀眾進入荒誕的想像，從中尋找脫離現實的樂趣。