高志森談港產喜劇以英式幽默為養份　洪金寶成龍均受一位大師啟蒙

香港資深喜劇監製兼導演高志森，近日接受內地媒體訪問，談及數十年來香港喜劇發展脈絡與製作傳統，除了分享個人經典作品《富貴逼人》、《開心鬼》與《家有囍事》等賣座系列作品，亦談到極具港產特色的動作喜劇製作，大談啟發洪金寶、成龍等導演演員的喜劇靈感與根源。

高志森近日接受內媒訪問談及數十年來香港喜劇發展脈絡與製作傳統。（資料圖片）

高志森於訪問中提及，八十年代香港百花齊放，猶其喜劇與衍生的次類型作品，當中有不少代表作品發揮出跨類型的創意，包括洪金寶與成龍發揚光大的功夫動作喜劇、林正英主演的《殭屍先生》等。高志森提到香港喜劇繼承英式幽默傳統，深受默片時代差利卓別靈（Charlie Chaplin）的影響：「我們對喜劇的理解，是畫面盡可能有喜劇性，而不是對白。你看成龍、洪金寶早期的動作片，有很多同類的英式喜劇元素，《蛇形刁手》、《醉拳》等都有許多動作及形體的幽默元素，亦強調利用造型與表情作呈現，不太重視對白，這是香港喜劇的特色。」

高志森表示洪金寶與成龍均受差利卓別靈影響。（《A計劃》電影劇照）

《醉拳》為成龍擔正男主角的早期作品。（《醉拳》電影劇照）

《蛇形刁手》為成龍擔正男主角的早期作品（《蛇形刁手》電影劇照）

高志森更推進深層次，以香港歷史說明喜劇電影受英國文化的影響，他坦言長達100年的英國殖民統治，讓香港喜劇受英式幽默的兩大核心元素影響——充滿自嘲與狂想，他分享指：「我們所謂呈現小人物，其實不單是討好觀眾，還有一個根本原因，就是香港電影受英式幽默的影響，不論在藝術創作、還是喜劇創作上。」自嘲的元素，通過小人物在現實生活環境中展示甜酸苦辣，自我嘲諷並宣洩情感；狂想的元素，則帶領觀眾進入荒誕的想像，從中尋找脫離現實的樂趣。