張國榮逝世22年︱高志森憶哥哥家有囍事超入戲　放飯一舉動顯親民

香港已故歌影天王張國榮今日（1日）逝世22周年，哥哥生前在香港影壇樂壇地位崇高，作品至今亦為人津津樂道，巨星光芒多年從未減退，仍不斷吸引新一代的粉絲鍾情。近日執導《家有囍事》的導演高志森於內地接受媒體訪問時，憶述與張國榮合作的點滴，讓人再次懷念這位香港一代超級巨星。

張國榮轉眼已離世22年。（VCG）

近日高志森於內地接受媒體訪問時，憶述與張國榮合作的點滴。（資料圖片）

高志森接受內媒訪問時，提到張國榮是自己電影生涯中合作過最獨特的一位巨星，哥哥不僅是一位歌星與演員，他的投入程度更融入到生活之中。哥哥於《家有囍事》中飾演的常騷是一位舉止偏女性化的男角色，在三兄弟裡相當出眾，高志森憶述當年：「拍攝期間，張國榮私下與大家飯敘，舉手投足、一顰一笑依舊是戲裡的狀態，幾個月後拍完《家有囍事》再約他飲茶時，他又完全變了另一個人，抽着煙、留起鬍鬚，坐姿與氣場都截然不同，詢問下才知道他在警匪片飾演探長。」續指哥哥會將私生活融入角色：「所以他拒絕同時接拍兩部電影，曾笑言會精神分裂。」

張國榮於《家有囍事》裡飾演的常騷非常經典！（《家有囍事》劇照）

張國榮於《家有囍事》裡飾演的常騷非常經典！（《家有囍事》劇照）

張國榮於《家有囍事》裡飾演的常騷非常經典！（《家有囍事》劇照）

高志森更提到拍攝《家有囍事》時張國榮對表演細節的著重，憶述哥哥其中一幕在廚房走到外面，拍攝完畢張國榮禮貌地問高志森能否多拍攝一個鏡頭：「重新拍攝時，他加入蘭花指調整好毛巾的一個小動作，將角色演繹得更生動！」高志森坦言哥哥的主動、臨場發揮的能力與禮貌，讓自己非常珍惜。

常騷以蘭花指調整毛巾的小動作，原來為張國榮自發加戲而成的經典畫面。（《家有囍事》電影劇照）

在觀眾眼中，張國榮或許是一位高不可攀的天王巨星，然而高志森亦透露哥哥在片場親民貼地的一面：「許多大明星在放飯時間，會將飯盒拿到房間裡一個人自己食飯，但張國榮總會拿着飯盒，與工作人員一起坐在樓梯底，一邊食飯一邊傾談當日拍攝過的鏡頭，討論將會如何拍攝，總能夠與大家打成一片，毫無明星架子。」