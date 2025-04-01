54歲混血女神激罕四母女合體亮相　網民大讚次女最靚繼承天人顏值

54歲性感女神鍾麗緹，在香港幾代影迷心目中為九十年代的混血性感女神，近年鍾麗緹長居內地並在中國娛圈發展，一直專注照顧三位女兒的成長。近日鍾麗緹攜同Yasmine張敏鈞、Jaden張思捷及Cayla張凱琳三位女兒一同出席小紅書「RED GALA春天開幕式」活動，激罕四母女同場現身，亦讓內地網民驚訝原來鍾麗緹三位女兒早已亭亭玉立，各自繼承母親的美貌！

鍾麗緹為九十年代港產片混血女神。（鍾麗緹微博圖片）

性感女神鍾麗緹，激罕攜同三位女兒亮相節目。（鍾麗緹微博圖片）

性感女神鍾麗緹，激罕攜同三位女兒亮相節目。（鍾麗緹微博圖片）

鍾麗緹攜同三位女兒一同亮相活動與節目拍攝，四母女配襯棕色與黃色系服裝，相當有隊型！其中最具混血外貌特徵的長女張敏鈞，身高比例與曲線均與母親不相伯仲，綻放星味已不下鍾麗緹，母女合照亦甚有台型！至於尚在求學階段的次女張思捷與幼女張凱琳，早已長得標緻高䠷，穿起富層次感設計的服裝亦具模特兒風範，隨母親出席公開活動亦毫不怯場！

鍾麗緹與三位女兒合體亮相，讓網民驚訝三位千金已長得亭亭玉立！（鍾麗緹微博圖片）

鍾麗緹與三位女兒合體亮相，讓網民驚訝三位千金已長得亭亭玉立！（鍾麗緹微博圖片）

鍾麗緹與三位女兒合體亮相，讓網民驚訝三位千金已長得亭亭玉立！（鍾麗緹微博圖片）

鍾麗緹與三位女兒合體亮相，讓網民驚訝三位千金已長得亭亭玉立！（鍾麗緹微博圖片）

鍾麗緹在社交媒體上分享四母女的同場合照後，不少網民對鍾麗緹誕下三位美女感到驚訝，亦不敢相信鍾麗緹多年前連生三胎仍力保容顏與身材。網民焦點亦落在三位極具出道潛力的星二代，其中網民大讚次女張思捷美貌最吸引，表示擁有歐美名模級別的高冷五官與高䠷身型！亦有網民認為幼女張凱琳水靈大眼極具神韵，繼續成長後顏值更有機會超越母親與兩位姊姊！

網民認為鍾麗緹次女張思捷顏值最標緻！（微博圖片）

網民認為鍾麗緹次女張思捷顏值最標緻！（微博圖片）

網民認為鍾麗緹幼女張凱琳成大後顏值有望超越母親與姊姊！（微博圖片）