破地獄專訪︱加長版補完救護車獨腳戲　衛詩雅︰冇人知導演想點

香港電影史上最賣座華語電影《破．地獄》，由陳茂賢執導，許冠文、黃子華、衛詩雅及朱栢康主演，收報前所未見的1億6000萬元票房，大受全港觀眾歡迎！《破．地獄》即將推出加長版（4月4日上映），增添12分鐘從未曝光劇情片段，為黃子華飾演的道生故事線加入由谷德昭與岑珈其飾演的角色，亦為衛詩雅飾演的文玥補完更深切的戲份。早前陳茂賢導演與衛詩雅就《破．地獄》加長版接受《香港01》專訪，分享新增劇情橋段的拍攝經歷，以及在《破．地獄》取得空前成功後，二人對未來一導一演的下一步目標。



陳茂賢導演與衛詩雅就《破．地獄》加長版接受《香港01》專訪。（梁碧玲 攝）

衛詩雅將會在加長版中有更多戲份！（《破．地獄》電影劇照）

《破．地獄》加長版增添長達12分鐘的片段，陳茂賢透露在新角色以外，亦重新為文玥補完一場重頭戲：「我有為衛詩雅加入一場非常完整的獨腳戲，原版中僅用上兩三個鏡頭，在道生誦讀文哥信件期間，是文玥在救護車上的畫面，本身是一場非常完整的戲份，現在重新加入到蓮姐橋段的結尾。」對於該段獨腳戲，衛詩雅亦記憶猶新：「我印象非常深刻，因為戲份正是我煞科當日拍攝，當時與導演琢磨很久，完全沒有人知道他理想中的感覺與效果。」陳茂賢隨即笑言：「其實現場沒有人知道！」

陳茂賢導演透露《破．地獄》加長版中，加入衛詩雅一段獨腳重頭戲份！（梁碧玲 攝）

衛詩雅的獨腳戲份與金燕玲飾演的蓮姐息息相關。（《破．地獄》電影劇照）

衛詩雅的獨腳戲份與金燕玲飾演的蓮姐息息相關。（《破．地獄》電影劇照）

衛詩雅的獨腳戲份與金燕玲飾演的蓮姐息息相關。（《破．地獄》電影劇照）

為了達成導演的理想氛圍感覺，衛詩雅在拍攝時直接詢問陳茂賢心目中的理想效果：「我聆聽完他的心聲，便說『不如你讓我試試自己發揮』，於是導演便將我關在救護車中，很快便達到他理想中的感覺。」陳茂賢笑言並非刻意故弄玄虛：「因為僅僅是一種感覺，沒有對白與劇情。我們在救護車裡對話，身邊的工作人員陸續散去，剩下我們兩個，她說希望嘗試自行發揮，果然馬上便拍出我想要的感覺！她是一位同理心很強的演員，亦是我喜歡與她合作的主要原因。」談到拍攝獨戲當日的心情，陳茂賢更續指：「煞科後兩日，詩雅問我拍攝當日情緒是否非常低落、彷彿聆聽到我心碎的感覺。」衛詩雅則表示因為與導演彼此了解甚深，所以察覺到心碎的感受：「我一直都擁有對感情敏銳、投入的特質，亦因為我與他非常稔熟、清楚他每個階段的經歷。」

陳茂賢表示衛詩雅在拍攝時，敏銳地察覺自己心碎的感覺。（梁碧玲 攝）

衛詩雅的幻想世界：我老公仲未慣我情緒咁敏感！

衛詩雅坦言自己想像力非常豐富，容易對幻想世界投入情感：「幾天前我與丈夫一同駕駛外出，突然想到一個虛構幻想的情境，觸發到我的情感，便馬上開始大哭，令他大吃一驚！」詩雅更笑言：「我老公至今仍未習慣我情緒如此敏感！」亦表示在幻想世界中自己往往有獨特的角色：「我通常都有一個角色在中間，因為我喜歡演戲，但角色是人物的話猶自可，試過幻想自己是一隻狗！雖然我幻想自己是隻狗，但卻在寫日記、記述與主人每人相聚、陪伴彼此的時光。當時非常感動，流下不少淚水！」

衛詩雅想像力非常豐富，受訪前數日才因為虛構幻想而在車廂中爆喊，笑言老公尚未習慣自己情緒敏銳的一面！（梁碧玲 攝）

《破．地獄》後如遇上低潮

《破．地獄》不論口碑或票房均取得歷史性空前成功，衛詩雅坦言早已為即將經歷的高低起伏作好心理準備：「我們在《破．地獄》取得成功，當然會享受當下每一刻；同時大家亦會互相提醒要Move On向前走，開始準備下一部作品，不會停留、太過沉醉於當前的高光時刻。」

衛詩雅憑新作提名香港電影金像獎「最佳女主角」，去年亦憑陳茂賢執導作《不日成婚2》入圍，作為熱門影后，衛詩雅表示就算封后之後遇到低潮，仍然會虛心學習、尋求突破：「絕對有面對低潮的準備，因為出道17年來我見證許多演員、歌手甚至幕後經歷的起伏，所以我的準備就是『隨心』的心態，可能某部作品大眾很喜歡、不喜歡的話便去了解大眾的想法，不會奢望自己永遠停留在高潮之上。」

衛詩雅憑《破．地獄》連續第二年提名香港電影金像獎「最佳女主角」獎，是應屆封后熱門人選！（梁碧玲 攝）

衛詩雅表示若在《破．地獄》後面對低潮，將以隨心態度面對，並時刻虛心學習。（梁碧玲 攝）

衛詩雅「搞唔掂」歌舞片：我唱歌難聽到嘔！

《破．地獄》為陳茂賢與衛詩雅事業帶來首個高峰，二人近年合作無間，亦開始考慮接下來的新挑戰，陳茂賢表示：「拍攝完《破．地獄》之後，我覺得接下來只有兩種嘗試：首先是動作片，正因為她手腳不協調，所以更加需要克服；第二是歌舞片！」衛詩雅聽畢，馬上耍手擰頭：「動作片比歌舞片容易，歌舞真的『搞唔掂』！」陳茂賢則打趣指：「咁少林功夫加唱歌跳舞囉！」

陳茂賢認為在《破．地獄》之後，應該與衛詩雅嘗試合作拍歌舞片。（梁碧玲 攝）

陳茂賢提到合作歌舞片，衛詩雅馬上笑指搞唔掂！（梁碧玲 攝）

衛詩雅入行多年，一直以演員身份最為觀眾熟悉，對於歌舞卻缺乏信心：「我不論唱歌、跳舞都『好大鑊』！沒必要自相殘殺吧！其實剛入行時公司曾嘗試栽培我成為歌手，首部電影便叫我唱主題曲，入錄音室聽到自己唱歌，我當場便嘔吐！」陳茂賢隨即大吃一驚：「真的嘔吐出來嗎？」衛詩雅尷尬地笑指：「真的嘔吐出來！我聽到自己的歌聲很難聽，便舉手說要去洗手間，真的立即嘔吐出來，我唱歌難聽到嘔！」陳茂賢便笑言合作初期其實早知衛詩雅不擅歌唱：「《不日成婚》其實有打算請她唱主題曲，試音幾句後，我便說『不如都係搵第二個唱啦』但我覺得拍攝歌舞片的話，始終以戲劇先行！」

衛詩雅直言自己唱歌難聽到嘔！（梁碧玲 攝）

衛詩雅

化妝：MW

髮型：Steve Chan @Artifylab

服裝：Polo Ralph Lauren

服飾：WW Jewelry hk