牛仔返嚟喇｜動畫致敬香港文化50年　超強彩蛋發哥梅姐姜濤齊現身

由已故香港著名漫畫家王司馬先生創作、膾炙人口的《牛仔》四格漫畫系列，以「牛仔」與爸爸媽媽生活點滴之間的愛與關懷為主題，情感真摯樸實，陪伴着不少香港人成長，是香港人的集體回憶。50年後的今天，牛仔一家三口由黑白走到彩色，由靜止走到動態，化身一條長6分半鐘的動畫短片，將於4月4日起在百老匯院線獨家上映。

全片講述牛仔竟然因為一包雞蛋仔，踏上了一趟奇妙的旅程。（《牛仔返嚟喇！》影片截圖）

這一幕都星光熠熠，你認到幾多位巨星。（《牛仔返嚟喇！》影片截圖）

牛仔一家三口，50年來展現簡樸純粹的親子情，歷久常新。資深出版人金成成長於70年代香港，是《牛仔》四格漫畫忠實粉絲，經過多年構思、籌劃及創作，隆重呈獻首齣「牛仔」動畫短片《牛仔返嚟喇！》，把《牛仔》真摯樸實的親子互動搬上大銀幕，並破天荒與勇奪奧斯卡及金球獎最佳動畫的《貓貓的奇幻漂流》聯乘上映，4月4日起，將獨家於百老匯院線上映之所有《貓貓的奇幻漂流》放映前播放，以香港沉靜多時的本土IP，與拉脫維亞貓貓隔空合作。

全長6分半鐘的《牛仔返嚟喇！》動畫短片，由金成親自擔任監製及編劇，聯同何歴導演，並匯聚多位動畫界、漫畫界及電影界精英製作而成，除了屢獲殊榮的動畫導演何歷，還有擔任美術總監及角色設計的「香港獨立漫畫之父」利志達，以及三奪香港電影金像奬最佳電影原創歌曲的電影配樂大師戴偉等，攜手打造百份百香港製作全港首齣「牛仔」動畫短片《牛仔返嚟喇！》。致敬王司馬先生，也謝謝所有為香港發過光發過熱的香港人！

香港於2024年巴黎奧運奪得獎牌的四位選手。（《牛仔返嚟喇！》影片截圖）

來個大合照。（《牛仔返嚟喇！》影片截圖）

全片講述牛仔竟然因為一包雞蛋仔，踏上了一趟奇妙的旅程。原本身在八十年代舊香港的他，穿越時空來到2025年的今日。四十年來香港電影、廣東歌、流行文化等大放異彩；見證香港起起跌跌，兩次疫症來襲；從電車、纜車到地鐵；從啟德到赤鱲角機場；從康樂大廈、中銀大廈到 ifc，牛仔乘搭電車，在動畫中遊歷香港近代的變遷，更乘坐纜車登上太平山頂，化身太空船探索月球。

姜糖請大家免費搭叮叮。（《牛仔返嚟喇！》影片截圖）

牛仔還遇上各式各樣的香港傳奇人物、包括香港精英運動員、香江三大才子、許冠傑、四大天王、梅姐、發哥、哥哥，甚至近年大熱的姜B等等，數之不盡的風雲人物。唯一不變的是，牛仔依然是那個留着湯碗頭、天真活潑聰慧的八歲小學生，他會歡天喜地和喜愛的歌星樂隊跳跳舞、唱唱歌，縱歲月轉變，依然充滿童真、溫馨與歡笑。