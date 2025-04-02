傳李居明接手黃埔戲院翻生新光　重要文件流出要打造「新光黃埔」

屹立北角英皇道52年的「粵劇殿堂」新光戲院，於上月3日光榮結業成為歷史，而另一間戲院嘉禾黃埔，亦於本周一（31/3）晚上宣布，將於4月10日起結束營業。月內再添兩間戲院結業，市況令人憂慮。但今日（2/4）又突如其來傳出驚人消息，網傳結業不足一個月的新光戲院，將接手嘉禾黃埔的位置，將新光重生續繼營運。



新光戲院一直在李居明領導下營運，直至上月3日正式結業。（資料圖片）

據知，新光戲院將於本年度在黃埔重生。（資料圖片）

網上消息指，告別新光戲院的李居明，已成功租下嘉禾黃埔五萬呎戲院用地，將於本年度正式開幕，並將新光戲院重生，打造成「新光黃埔」，目標要成為電影娛樂文化新地標。據知，李居明將於本周假嘉禾黃埔戲院舉行記者招待會，宣布這重大消息。而接手場地後，第一步計劃已落實，屆時會預告於重新開幕時公佈一系列活化電影，粵劇及表演文化的計劃，推動香港本土娛樂文化。

網上流出一份據聞會明天舉行的記者會新聞稿內容。（網上圖片）

嘉禾黃埔於本周一（31/3）公布將於4月10日結業。（胡凱欣 攝）

嘉禾黃埔亦將於四月起推出一系列小食優惠，小食部一律全單八折。（胡凱欣 攝）

此外，「新光黃埔」大堂還會附設新光紀念博物展示區，公開給入場前參觀。據悉，李居明睇好黃埔區人傑地靈，風水佳，區內又有齊食肆、百貨等商戶，銳意打造成九龍全新的娛樂消費社區，藉此刺激本土經濟。

就有關傳聞，《香港01》有向新光PR查詢，但截稿前仍未有回覆。「新光黃埔」前身為嘉禾黃埔，共有四間放映院，各有三百座位，四院聯演可提供一千二百多座位，為九龍區電影龍頭戲院之一。

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