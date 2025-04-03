三命｜杜琪峯御用江湖人士張榮祥　洪家班出身做《殭屍先生》替身

劇集《三命》由銀河映像與MakerVille聯合製作，劇集由殿堂級導演杜琪峯監製，李子俊、張家傑及黃偉傑執導，自本周起播出已甚有話題，加上杜琪峯沿用不少御用演員演出，令一眾影迷數串星都成為樂事。而第二集入面，就出現杜Sir御用的社團演員張榮祥，人稱長毛或虎哥，在劇中客串做車房老闆。



張榮祥在劇中演車房老闆。（《三命》影片截圖）

蘇家樂與伍詠詩來到賣車時，遭張榮祥壓價。（《三命》影片截圖）

甚至不休做生意，叫他們過主。（《三命》影片截圖）

張榮祥在第二集出場，飾演車房老闆，當蘇家樂與伍詠詩來到賣車時，遭他壓價，並語帶嘲諷。直至胡子彤飾演的龍哥來到，在黑吃黑下，祥哥立即變得低聲下氣，胡更當眾連摑他數巴都冇聲出。最後更因未有處理好龍哥交帶的事情，遭螺絲批插大髀。

胡子彤飾演的龍哥來到，張榮祥立即變晒面口。（《三命》影片截圖）

胡子彤飾演的龍哥來到，張榮祥立即變晒面口。（《三命》影片截圖）

胡子彤更當眾連摑他好幾巴。（《三命》影片截圖）

胡子彤更當眾連摑他好幾巴。（《三命》影片截圖）

最後更用螺絲批插其大髀，懲罰他未處理好所交帶的事。（《三命》影片截圖）

最後更用螺絲批插其大髀，懲罰他未處理好所交帶的事。（《三命》影片截圖）

其實張榮祥是活躍於八、九十年的龍虎武師，是「洪家班」成員，曾參演多部電影，最多人認識相信是在《殭屍先生》中，有份擔任殭屍王的替身，隨後更殺出血路，連拍多部殭屍電影，包括《殭屍家族》、《靈幻先生》及《殭屍叔叔》飾演殭屍角色，稱得上是「御用殭屍」。

在《奪命金》中，張榮祥飾演社團人士，跟「三腳豹」劉青雲幫兄弟「跑山」湊擔保費。(《奪命金》影片截圖)

最後不屑做這些工作，與劉青雲鬧反。(《奪命金》影片截圖)(《奪命金》影片截圖)

張榮祥於八十年代多部殭屍電影中飾演殭屍。（電影截圖）

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早前張榮祥亦開通了抖音帳戶跟粉絲互動，雖然扮演殭屍時不會見到樣，但其造型嚇過不少內地觀眾，成為童年陰影，令他的抖音帳號甚受歡迎，還有做起帶貨生意。

張榮祥開抖音仲做仲埋帶貨。（影片截圖）

年輕女粉絲向張榮祥熱情送抱。（影片截圖）