殺神JohnWick︱甄子丹自導自演失明殺手外傳　今年內開鏡港澳取景

荷里活殺手動作電影《殺神John Wick》系列，2014年起由奇洛李維斯（Keanu Reeves）飾演男主角John Wick，直至2023年於第四部作品正式「畢業」，系列亦轉向發展外傳，由古巴女神Ana de Armas主演的外傳《Ballerina》亦將於今年六月上映。日前美國電影公司Liongate於美國影視博覽CinemaCon宣布《殺神John Wick 5》展開製作，奇洛李維斯亦將會繼續主演，並會為前傳動畫作品配音。

《殺神John Wick 5》已展開製作，奇洛李維斯亦將會繼續主演。（《殺神John Wick 2》電影劇照）

此外，在《殺神John Wick 4》中由甄子丹飾演的失明殺手Caine，亦將會成為系列外傳主角，電影公司日前於博覽會上宣布，甄子丹將會自導自演外傳作品，並以Caine一角為劇情主軸，據指將注入港產動作驚慄片基因，預計今年稍後於香港開鏡取景。此前，甄子丹曾在香港出席活動受訪時向傳媒透露，將會執導一部在香港及澳門取景的荷里活電影，並揚言要將香港帶到全世界，相信當時正指向《殺神John Wick》外傳作品。

甄子丹將會自導自演《殺神John Wick》外傳作品，並以Caine一角為劇情主軸。（葉志明 攝）

甄子丹於《殺神John Wick 4》登場飾演盲俠殺手凱恩，在劇情裡非常觸目！（《殺神John Wick 4》電影劇照）

甄子丹主演的《殺神John Wick》外傳作品，將於2025年開鏡，更計劃於香港實地取景。（《殺神John Wick 4》電影劇照）

香港電影業面對寒冬，業界前線工作人員均為生計感到擔憂，甄子丹此前曾向傳媒透露，希望爭取將《殺神John Wick》外傳帶到香港拍攝，振興本土影業，並笑言會「萬歲」請食蛋撻與菠蘿油，向荷里活劇組工作人員介紹香港美食！

甄子丹此前已透露《殺神John Wick》能夠開拍關於凱恩一角的續作，非常興奮。（甄子丹IG圖片）