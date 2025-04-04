混沌少年時︱「爸爸」史蒂芬受兩少年兇案啟發︰社會或有共同責任

Netflix迷你影集《混沌少年時》（Adolescence）於上月中啟播，旋即登上全球各地熱播榜首，不論製作、故事劇情或演員表現均引起熱議！早前在《混沌少年時》裡飾演爸爸一角兼撰寫故事的演員史蒂芬葛拉翰（Stephen Graham），在美國出席訪談節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》接受主持人Jimmy Fallon專訪，大談影集製作原點、與團隊合作完成這項艱辛壯舉的過程，以及過去與里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）發生過的一宗荒唐事！

史蒂芬葛拉翰在美國訪談節目接受Jimmy Fallon訪問。（《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》影片截圖）

史蒂芬葛拉翰在美國訪談節目接受Jimmy Fallon訪問。（《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》影片截圖）

Netflix最新迷你影集《混沌少年時》早前於三月中啟播，第一季四集劇情均以「一鏡到底」形式拍攝，盡顯劇組製作功架實力，旋即於出品地英國及全球觀眾之間引起話題。（《混沌少年時》電影劇照）

史蒂芬葛拉翰被問到《混沌少年時》的創作原點時，表示他希望故事探討角色的內心，而非以奇案片形式敘述：「故事關於一位被判謀殺罪的少年，那位少年謀殺了一位少女，我們團隊渴望集中在他為甚麼行兇，而非誰是兇手的故事。」至於故事的靈感，史蒂芬葛拉翰則表示來自兩宗同類型的悲劇新聞：「我先後在報章與電視新聞裡看到兩篇報道，都關於一位少年用刀刺死一位少女，但事件在英國南轅北轍兩處地方發生，於是便擊中我心臟、心想『我們究竟身處在一個甚麼社會中，讓少年會用刀刺死少女？』」

史蒂芬葛拉翰表示希望《混沌少年時》的故事探討角色內心，而非以奇案片形式敘述。（《混沌少年時》劇集劇照）

史蒂芬葛拉翰撰寫《混沌少年時》全因為兩宗在英國兩個南轅北轍的地方發生的凶案。（《混沌少年時》劇集劇照）

史蒂芬葛拉翰看到兩宗報道後，並沒有因痛心感受而停止思考，他進一步解構發生兩宗案件背後的原因：「在英國有一個優雅的說法『要舉全村之力教養一個孩子』，令我聯想其實是否所有人均要共同承擔責任？包括教育制度、父母的家庭教育、社區鄰里、以至政府本身。」史蒂芬葛拉翰亦表示社交媒體亦對今時今日的少年人有深遠的影響，然而劇作並非為了指責，而是反思：「我並非指責任何人，只是我們或許要承擔共同責任，喚起大眾一同思考討論。確是個沉重的課題，但我認為社會需要關注！」

史蒂芬葛拉翰思考或許兇案背後，社會大眾具有共同責任。（《混沌少年時》劇集劇照）

史蒂芬葛拉翰亦透露《混沌少年時》以一鏡到底形式拍攝，籌備過程非常艱鉅：「基本上我們當成舞台劇一樣，花第一個星期進行排練，一同解構劇情，確保每位演員及幕後都有相同的理解，清楚知道我們在拍攝甚麼、為甚麼原因而說故事。」他續指：「進入第二個星期，我們開始與攝影師一同排練，練習拍攝時的走位，就好着芭蕾舞劇一樣組織成一個完整的演出，由睡房、房屋、上車、最後抵達警署。」

《混沌少年時》一鏡到底的製作透過不斷排練完成。（《混沌少年時》劇集劇照）

當主持人Jimmy Fallon問到拍攝過程時NG的解決辦法，史蒂芬葛拉翰笑言：「如果有人失誤，只能硬着繼續演下去，除了一次因為警署突然意外失去照明，我們才被逼Cut機。」並透露其實每次拍攝的效果各有不同，有時很快達到最理想的效果，有時要不斷嘗試才能臻至完美：「第二集用上第二次拍攝的鏡頭，第四集則用上第十四次拍攝的鏡頭，雖然我們演員獲得了大家讚賞的光華，實際上攝影師、燈光師、收音師才居功至偉！」

史蒂芬葛拉翰表示劇組的攝影師、燈光師及收音師等幕後工作人員居功至偉。（《混沌少年時》劇集劇照）

史蒂芬葛拉翰早於《紐約風雲》裡里安納度狄卡比奧合作，當時二人年紀尚輕，史蒂芬葛拉翰亦表示在在拍攝期間曾發生一件荒唐的趣事：「里安納度經常在片場裡開着高爾夫球車四處走，於是我問他可不可以試駕一下，他答應之後我便駕着高爾夫球車在片廠繞圈，經過拍攝《賓虛》等許多宏偉的廠景，最後停在片廠的山丘上。雖然高爾夫球車車速不能太快，但衝下山卻非常高速！里安納度與我在車上，就算我用力踏着剎車，但仍然像《聰明笨伯》動畫一樣衝下去，於是我轉入後檔、鎖着高爾夫球車的後輪，令高爾夫球車像慢鏡頭一樣向側倒下去，我與里安納度及時在摔斷腳前跳下車，自此他們便因為我像野獸一樣開車而叫我Ani（Animal簡稱）！」