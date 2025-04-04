獵狐行動︱梁朝偉塵封四年舊作突發上映　反派形象奸狡情深極迷人

內地犯罪電影《獵狐行動》由梁朝偉、邦女郎Olga Kurylenko主演，電影原定於2021年1 8日上映，然而當年有傳因為投資方牽涉金融騙案而撤檔，塵封超過四年後，今日（4日）突發宣布在內地公映！《獵狐行動》劇情改編自真實案件，講述潛逃海外的金融詐騙罪犯戴逸宸（梁朝偉 飾）在法國巴黎現身，中國偵緝警察葉鈞（段奕宏 飾）則率領「獵狐小隊」展開跨國追贓！

內地犯罪電影《獵狐行動》由梁朝偉、邦女郎Olga Kurylenko主演，塵封超過四年後突發宣布在內地公映！（《獵狐行動》電影劇照）

內地犯罪電影《獵狐行動》由梁朝偉、邦女郎Olga Kurylenko主演，塵封超過四年後突發宣布在內地公映！（《獵狐行動》電影劇照）

內地犯罪電影《獵狐行動》由梁朝偉、邦女郎Olga Kurylenko主演，塵封超過四年後突發宣布在內地公映！（《獵狐行動》電影劇照）

《獵狐行動》為梁朝偉在《金手指》與《尚氣與十環傳奇》前主演的反派作品，如今正式解封上映，備受內地影迷期待！從官方先後發布的劇照中可見，梁朝偉在電影中以多套西裝造型現身，一方面是一位奸詐狡猾的騙徒，另一方面與Olga Kurylenko合演的情侶又是一位魅力情深的情人，反差形象非常迷人。梁朝偉於《獵狐行動》的反派形象雖然造型未如《金手指》角色程一言一樣誇張高調，但戴起太陽眼鏡與抽着雪茄的模樣，仍顯得高深莫測與危險。

梁朝偉在電影中以多套西裝造型現身，戴着太陽眼鏡、抽着雪茄，演活奸詐狡猾的騙徒。（《獵狐行動》電影劇照）

梁朝偉在電影中以多套西裝造型現身，戴着太陽眼鏡、抽着雪茄，演活奸詐狡猾的騙徒。（《獵狐行動》電影劇照）

梁朝偉在電影中以多套西裝造型現身，戴着太陽眼鏡、抽着雪茄，演活奸詐狡猾的騙徒。（《獵狐行動》電影劇照）

梁朝偉與Olga Kurylenko合演的情侶，又是一位魅力情深的情人，反差形象非常迷人。（《獵狐行動》電影劇照）

梁朝偉與Olga Kurylenko合演的情侶，又是一位魅力情深的情人，反差形象非常迷人。（《獵狐行動》電影劇照）

《獵狐行動》於內地上映首日，至截稿前錄得547萬元開畫票房，票房網站亦預測作品將收報約3180萬元總票房，遠低於《金手指》創下的5億7400萬元票房成績。

梁朝偉於《金手指》裡飾演的程一言造型更誇張高調。（《金手指》電影劇照）

《獵狐行動》原定於2021年1月8日上映，當年上映前夕突然傳出撤檔，據內媒報道原因與電影投資方涉及金融騙局有關。據指《獵狐行動》投資方之一耳東文化一位陳姓東主，旗下一家控股公司當時捲入金融糾紛，收到大量投訴指附屬基金終止本金逾期未還。電影公司當時則發布聲明，指延後上映主因受海外疫情影響，後期製作部分未能如期完成，並表示當年稍後上映。

梁朝偉不論任何角度睇都非常吸引！（《獵狐行動》電影劇照）

梁朝偉不論任何角度睇都非常吸引！（《獵狐行動》電影劇照）

梁朝偉不論任何角度睇都非常吸引！（《獵狐行動》電影劇照）

梁朝偉不論任何角度睇都非常吸引！（《獵狐行動》電影劇照）

梁朝偉不論任何角度睇都非常吸引！（《獵狐行動》電影劇照）

梁朝偉不論任何角度睇都非常吸引！（《獵狐行動》電影劇照）