洪金寶專訪｜痛心市道不倡減片酬　赴美發展遇礙力︰難做到成龍咁

現年73歲的洪金寶，入行超過60年，去年便在香港電影金像獎獲頒終身成就獎。雖然如此，但大哥大洪金寶沒有因此而視為事業終點，反而仍未言休，看見近年電視市道低迷，更覺心痛很想為業界出一分力，扶一把。對於坊間有聲音指演員可能要帶頭減片酬，以刺激市道復甦，洪金寶就不太認同︰「唔係我話事就有得調整，而家豬腸粉唔准賣15元，賣9元？唔到我話事，而且日常生活費都係咁貴，你叫其他人點可以唔貴？」



場地提供︰香港朗廷酒店

特別鳴謝︰亞洲電影大獎學院

現年73歲的洪金寶，在剛過去的《亞洲電影大獎》，擔任評審主席。（林志龍 攝）

睇準機會再發力

上月中，洪金寶大哥大擔任《第18屆亞洲電影大獎》的評審主席，作為香港動作電影先驅，又經歷香港電影獨領群雄的年代，回看今天的市況，百感交集。特別在評審期間看到不少來自亞洲不同地方的電影，水平大大提升，莫說要香港電影再次獨當一面，能夠與時並進都不容易。

不過大哥大有的是一片赤誠，亦帶樂觀，問及時下環境如何自處，一句舊香港的說話便解答一切︰「鬼叫叫你窮呀！頂硬上啦！即係你做得幾多得幾多。」心態要積極，但內裡的唏噓還是不斷︰「小時候那些是捱苦，皮肉之苦，而家係心痛，好痛。尤其你經歷過香港電影最好的年代，那時候影圈怎樣，整個社會對電影的需求是怎樣，完全是兩回事。」

洪金寶除了獲不少電影獎項，去年亦獲演藝學院頒發榮譽博士。（資料圖片）

年屆73，很多人都選擇退休，但洪金寶就從未掛在口唇邊，更想在這逆境下出一分力。「當然要盡力，最緊要睇機會，有咩機會畀我再發力。你問我都唔知點樣行落去，但我就不會改變，照舊這樣走，我唔會跟你嘅路，你係導演我會跟你嘅戲，跟你嘅人物性格拍，但如果你話我咁樣打唔好，點樣打唔好，咁你搵第個喇！」

洪金寶有份參與的《九龍城寨之圍城》，逆市中票房破億。（《九龍城寨之圍城》劇照）

而即將再發力的機會，就是拍張婉婷導演新作《十個醫學的少年》，張婉婷因為一部《給十九歲的我》風波而停下來，重新振作後找來好友支持這部新作。「我客串6、7日戲份，她問我願唔願意拍？我話你叫到我當然願意，我跟羅啟銳、張婉婷的關係好好，唔使多講。」已故的羅啟銳執導《七小福》，為洪金寶下第二座影帝寶座，而張婉婷執導的《八両金》，也讓觀眾看到洪金寶柔情一面，耳目一新。

洪金寶明白為何坊間有減片酬的建議，但他覺得︰「日常生活費都係咁貴，你叫其他人點可以唔貴呢？」（林志龍 攝）

嘆香港消費貴︰唔係點解咁多人北上

在圈內涉獵多個崗位的洪金寶，笑言最想可以摘下最佳導演獎，未知短期內可會再度執導？「我唔知，仲搵緊錢，搵到幾億我就可以開拍喇！冇錢邊個幫你開工？尤其而家，唔係點解咁多人北上消費，香港啲嘢幾貴，何況拍電影？」市道差，早前坊間流出呼籲演員減片酬以刺激市道，對此建議，大哥大有另一睇法︰「唔係我話事就有得調整，而家豬腸粉唔准賣15元，賣9元？唔到我話事，而且日常生活費都係咁貴，你叫其他人點可以唔貴呢？」

其實在呼籲前，業內已不時有零片酬接戲的現場，對此大哥大更加不鼓勵︰「這是沒辦法中的辦法，大家想為電影界做事，想辦法去生存，目標係令電影業慢慢蓬勃起來。你試下一年所拍嘅電影個個都零片酬，跟著十年都零片酬，人哋食乜？食元寶蠟燭囉！當然唔希望咁樣。」

年屆73，很多人都選擇退休，但洪金寶就從未掛在口唇邊，更想在這逆境下出一分力（林志龍 攝）。

拍美劇多得老婆教英文

為港片尋找機會是近年熱門話題，一早將港片帶到日本、韓國、東南亞等地的洪金寶，在1998年更有機會到荷里活拍美劇《過江龍》（Martial Law），一個羨煞旁人的機會，在大哥大眼中卻苦不堪言，甚至一直都不想接拍。「我一直都唔想拍，語言上係最大問題，要我講英文真係慘。同埋我知外國人拍法唔係一個個鏡頭拍，要全場戲由頭做到尾，分鏡頭做幾次，好慘。」

1998年，洪金寶有機會到荷里活拍美劇《過江龍》（Martial Law）。(《過江龍》海報)

拍美劇，動作埸面亦可自行控制，但講英語對白是最吃力。(《過江龍》劇照)

問到當時有幾多成對白，是充份理解還是靠死背？洪金寶︰「我句句都唔明！」隨即又乘機在鏡頭前大讚太太高麗虹的能幹。「幸好有我老婆，冇佢邊個可以教我英文呢？就算請個英文老師畀我，都唔可以24小時跟著我，我老婆就可以。一邊聽一邊講，又錄音畀我不停聽，沒我老婆邊拍得到，所以我老婆真係厲害！」

洪金寶︰「幸好有我老婆，冇佢邊個可以教我英文呢？就算請個英文老師畀我，都唔可以24小時跟著我，我老婆就可以。」（資料圖片）

洪金寶與高麗虹1995年結婚，至今仍恩受與昔。（資料圖片）

成功拍完《過江龍》，理應繼續可向前行，但洪金寶自知能力有限，難有寸進。「我好難像做到成龍或李連杰咁樣，我知道自己年齡及狀態已經不及，唔似佢哋以自己嘅巔峰過去發展。同埋唔係所有編劇，都可寫到一個中國肥佬，性格幽默可愛又打得的角色，好難。加上仲要我講英文，真係好慘。」所以這猛龍只過江一次便回流，專心為華語電影發光。