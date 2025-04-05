獵狐行動︱梁朝偉塵封作恐蝕1.8億　女主身兼編劇剪接成最大毒瘤

由梁朝偉主演的內地犯罪電影《獵狐行動》，原定於2021年1月8日上映，塵封四年後昨日（4日）突發於內地公映，成為清明節檔期最矚目電影之一！《獵狐行動》劇情改編自真實案件，講述潛逃海外的金融詐騙罪犯戴逸宸（梁朝偉 飾）在法國巴黎現身，中國偵緝警察葉鈞（段奕宏 飾）則率領「獵狐小隊」展開跨國追贓！據指《獵狐行動》斥資達兩億元人民幣拍攝，遠赴法國取景拍攝，更由梁朝偉、段奕宏兩大影帝與法國、烏克蘭演員合作演出，無疑是上半年重磅作品之一！

梁朝偉主演的內地犯罪電影《獵狐行動》，塵封四年後突發公映，成為清明節檔期最矚目電影之一！（《獵狐行動》電影劇照）

梁朝偉在電影中以多套西裝造型現身，戴着太陽眼鏡、抽着雪茄，演活奸詐狡猾的騙徒。（《獵狐行動》電影劇照）

《獵狐行動》昨日上映全日票房收報962萬元人民幣，僅排清明檔上映作品第三位，亦低於新春檔期上映的神級動畫《哪吒之魔童鬧海》，直至今日截稿前票房雖然累計已達1438萬元，預測總票房亦由3180萬元上升至4491萬元，然而按照票房分帳比例，內媒估計《獵狐行動》亦將會虧損超過1億8000萬元人民幣，成為清明節檔期最大慘案！

內媒估計《獵狐行動》亦將會虧損超過1億8000萬元人民幣。（《獵狐行動》電影劇照）

《獵狐行動》最大賣點為國際影帝梁朝偉與華鼎影帝段奕宏對戲，然而二人飾演的角色僅在兩場戲裡碰頭，令觀眾大失所望。加上梁朝偉在電影裡全程以顏色深沉的西裝示人，角色設計過於低調；段奕宏的存在感則比梁朝偉更低；邦女郎Olga Kurylenko戲份與發揮空間亦有限；三位巨星似乎成為映襯夏侯雲姍的綠葉！

梁朝偉在電影裡全程以顏色深沉的西裝示人，角色設計過於低調！（《獵狐行動》電影劇照）

梁朝偉在電影裡全程以顏色深沉的西裝示人，角色設計過於低調！（《獵狐行動》電影劇照）

段奕宏在戲中的存在感更低。（《獵狐行動》電影劇照）

段奕宏在戲中的存在感更低。（《獵狐行動》電影劇照）

與梁朝偉合演情侶的邦女郎Olga Kurylenko，戲份與發揮空間有限。（《獵狐行動》電影劇照）

與梁朝偉合演情侶的邦女郎Olga Kurylenko，戲份與發揮空間有限。（《獵狐行動》電影劇照）

夏侯雲姍在內地知名度不高，但在《獵狐行動》製作裡影響力深遠，她不單飾演女主角郭小佳，更身兼編劇、剪接指導等崗位。有內媒評價夏侯雲姍為《獵狐行動》的毒瘤，瘋狂為自己添加戲份，將郭小佳一角寫得出神入化，集臥底、武功高手、電腦黑客與英語天才於一身，將自己打造成為聖人一樣的角色，完全無視比她國際知名度與實力更高的梁朝偉等演員。有指夏侯雲姍的自私利己操作，讓觀眾對《獵狐行動》劇情大感不滿，變相成為票房仆直的最主要原因！

夏侯雲姍在內地知名度不高，但在《獵狐行動》飾演女主角郭小佳，更身兼編劇、剪接指導等崗位。（《獵狐行動》電影劇照）