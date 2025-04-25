專訪︱談善言感激莊惠成低谷之光　自責韌帶斷裂：拖累劇組好冇用

香港家庭倫理劇情片《虎毒不》日前上映，電影由談善言領銜主演，憑作品於上月初榮獲「第31屆香港電影評論學會大獎」最佳女演員獎，首度獲得影后殊榮，亦首次角逐即將舉行的「第43屆香港電影金像獎」最佳女主角獎。談善言早前就《虎毒不》及入圍金像獎接受《香港01》專訪，分享憑《點五步》誤打誤撞入行的經歷、沿途探索之下產生對表演的興趣與熱誠、屢次經歷自我質疑的低谷，以及《虎毒不》帶給自身難以想象的改變。

談善言早前就《虎毒不》及入圍金像獎接受《香港01》專訪。（麥超億 攝）

談善言憑《虎毒不》榮獲「第31屆香港電影評論學會大獎」最佳女演員獎，首度獲得影后殊榮！（《虎毒不》電影劇照）

談善言回溯入行過程期間，坦言從小到大沒有想像自己會一天成為演員、遑論獲得影后殊榮，一切均為命運巧妙的安排：「其實我從來沒有演員夢，從小到大也沒有想過會做加入這個行業，一切對我來說感覺太遙遠！不會在我的世界裡出現！」談善言表示世界一直帶着自己步步靠近演藝界，首先是毫無槪念下、無緣無故被邀請拍攝《DiY2K》；及後成為模特兒，輾轉為《點半步》試鏡：「試鏡、甚至拍攝完《點五步》，我都毫不認為自己是一個演員，感覺仿似一個人、參與一次影片拍攝，當時甚至不知道是一部電影！連他們這樣說，我也不相信！直至《點五步》上映，我坐在戲院的一刻，才察覺自己破天荒參與了一部電影！」

談善言表示直至《點五步》上映，坐在戲院裡才相信自己參演了一部電影！（《點五步》電影劇照）

《點五步》讓談善言提名「第36屆香港電影金像獎」最佳新演員，一舉成名後獲得更多試鏡、演出的機會，談善言亦抱開放態度、勇於嘗試不同作品與角色，漸漸發掘對表演的興趣：「那一種成功感與挫敗感，驅使我去嘗試更多，摸索表演的方法。許多時候也依靠自己的直覺，然而演員不可能長期靠自己的直覺，便一邊演戲、一邊尋找進步的方法，轉眼原來已經十年！」談善言笑言提起入行十年亦令自己難以致信，雖然仍自覺有許多未成熟之處，然而回看入行以來，已產生對表演的熱愛、越發滋長的推動力！

《點五步》讓談善言提名「第36屆香港電影金像獎」最佳新演員，一舉成名後獲得更多試鏡、演出的機會。（《點五步》電影劇照）

感激《打天下》莊惠成為低谷之光

談到讓自己察覺熱愛演戲的里程作品，談善言笑言只是不久之前的《打天下》：「我記得最清晰的一刻，是莊惠！都算相當後期吧！」她直言《打天下》劇情篇幅大，莊惠的角色性格鮮明突出同時面向甚多，讓自己不斷尋找方法與切入點來呈現角色的變化與成長：「不論試驗到可行表演方法、莊惠本身的挑戰性，也讓我獲得成功感，因為莊惠一角無論在體能或演技上，對我來說都是一次高度考驗與嘗試！」談善言亦因此對莊惠猶其鍾情：「莊惠是一個很漫畫化的角色，我本身很鍾情看熱血漫畫！難得接觸到一個現實難以遇上的人物，我覺得實在太熱血、太超現實！這種感覺實在太神奇！直至現在，莊惠也成為我心中的一項指標！」

談善言笑言讓自己察覺熱愛演戲的里程作品，只是不久之前播出的《打天下》。（麥超億 攝）

談善言於《打天下》裡飾演莊惠一角。（談善言IG圖片）

談善言主演《打天下》系列成就女主角莊惠，同時莊惠亦一度成為談善言的支柱：「其實我是個經常質疑自己的人，每當看到某個標準、覺得自己無法達標，便自覺仍有太多太多不足，生活每個時刻隨時也會出現這個狀況！但莊惠的堅毅、不放棄、死頂的態度，我非常欣賞！即使有時我想放棄，或者經歷難過的低谷，莊惠會成為我的一道光，『咦！嗰到有光！等我望下先！』我很感恩自己曾做過莊惠這個角色！」談到質疑自己的低潮，阿談憶述：「拍攝《打天下》第二季時，我左膝韌帶斷裂，我覺得自己拖垮整個劇組，當下覺得自己很沒用！此時竟然是莊惠讓我重新走出來，對我說其實她也輸過，好像她一樣『硬淨』仍然會經歷挫敗，但必定要重新站起來！」

談善言直言經常質疑自己的實力，然而莊惠卻成為自己低谷之中的一道光，讓自己走出低潮。（麥超億 攝）

談善言續指，每當遇到自覺演出不夠完美時，便會再次質疑自己：「做得不夠好，我便覺得『我又唔係一個夢想做演員嘅人！』對電影認識不深、並非特別聰明。我很害怕讓我演出一個角色時，我會對不住他、對不起劇組、對不起導演、對不起編劇！會覺得這個角色由我來演，究竟是不是一件好事？」雖然談善言不時質疑自己的實力，回顧之下猶其早期作品能夠發揮得更佳，然而只要更集中專注，往往有空間與能力展現更理想的演出：「有時會被自己的緊張、焦慮所拖累，被許多綑綁自己的情緒所拖累！但某程度上能夠學習面對與控制。」

談善言坦自有時接演角色時，會質疑自己的實力會否對不住角色、對不起劇組、對不起導演、對不起編劇，質疑由自己演出是否一件好事。（《打天下》劇集劇照）

《虎毒不》一度萌生成為人母：以前好肯定、100%唔會生小朋友！

年前腳傷痊癒後，談善言自言拍攝劇集《Food Buddies》與電影《搗破法蘭克》讓自己重拾演員應有的自信，日前上映的《虎毒不》亦具有相同里程意義。談善言為《虎毒不》突破性深潛進新手媽媽淑貞一角中，為角色改變外在體型樣貌，角色亦一度影響談善言內在思考與人生計劃，提到淑貞對自己的影響，阿談表示：「我一直沒有生小朋友的想法，但拍攝時卻萌生這種想法，覺得如果有一個理想的伴侶，其實過程能夠很快樂享受。我覺得那一刻的想法非常神奇！因為往去非常肯定、百分百不會生小朋友！這個想法湧出來也嚇自己一跳，但現在又打回原形。」

談善言坦言過往百分百沒有生小朋友的念頭，然而拍攝《虎毒不》時萌生成為人母的想法，讓自己也嚇一跳！（麥超億 攝）