Anson Lo披露拍杜Sir新戲進度　獲親自教戲︰隻眼唔好碌嚟碌去

Anson Lo獲意大利品牌Giuseppe Zanotti邀請合作，聯手打造膠囊系列，今早舉行發布會，大批神徒撐場，心情靚爆嘅Anson Lo除花式派心外，又帶領神徒齊齊唱生日歌預祝Giuseppe Zanotti生日，之後再跳《Heartbreaker》回禮。

Anson Lo獲意大利品牌Giuseppe Zanotti邀請合作，聯手打造膠囊系列，今早舉行發布會，大批神徒撐場。（陳順禎 攝）

提到杜Sir日前在訪問中，提到他參與的新戲開了工10日，問到進度如何，Anson Lo表示一直有在進行中。「可能拍完又要等一等，同埋有幾組佢哋拍咗，但無我份，所以係keep住不停進行，只不過時間點拉得好長，我而家係等通知睇下次幾時拍。」

Anson Lo訪問時表示杜Sir新戲一直在拍攝中。（陳順禎 攝）

Anson Lo又透露自己的戲份約完成三分一，而除了駕車戲，有更多值得期待的戲份。他又指雖然只拍了3、4組戲，但已從杜Sir身上獲益良多。「其實我已經拍咗嘅係得兩三句對白，多數要用眼神去表達，有時佢教我點做得自然啲，隻眼唔好碌嚟碌去、沙石盡量減少。」

Anson Lo透露拍杜Sir戲多數要用眼神去表達，「有時佢教我點做得自然啲，隻眼唔好碌嚟碌去、沙石盡量減少。」（陳順禎 攝）

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Anson Lo又表示會在片場留意杜Sir教其他演員演戲，所以「袋」了不少東西落袋，而自己亦幸運地未被杜Sir罵過。「都無讚過，佢會話『啱啱嗰take OK』或『幾好』，咁都算讚。印象中NG最多一次係3或4，所以都叫順利。」