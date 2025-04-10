風林火山︱入圍康城午夜展映單元　麥浚龍第二次執導即獲康城肯定

今日，康城影展公佈入圍名單，由麥浚龍身兼監製、導演及編劇的《風林火山》入圍「午夜展映單元」，成為今屆影展唯一入選華語電影，為香港影壇增光。

麥浚龍身兼監製、導演及編劇的《風林火山》入圍「午夜展映單元」，成為今屆影展唯一入選華語電影。(梁碧玲攝）

康城影展的「午夜展映單元」是特別為具有獨特藝術風格和影響力的類型片(動作片、懸疑驚慄片及恐怖片)而設的單元，旨在給予電影人機會向國際影壇展示作品。麥浚龍憑首部執導電影《殭屍》，已成功奠下具藝術性及個人色彩強烈的風格。全城期待的《風林火山》更是Juno全身投入的最新作品，總共花了四年時間建構、八年時間製作出來的冰冷而蒼涼的犯罪世界，銳意為電影創下新風格。他為香港電影創新風的決心完全符合展映單元的準則，順利得到康城的肯定。

麥浚龍身兼監製、導演及編劇的《風林火山》入圍「午夜展映單元」，成為今屆影展唯一入選華語電影。（《風林火山》影展海報）

導演麥浚龍對於僅以第二部導演作就打入殿堂級國際影展，表示：「代團隊多謝康城影展評審，我相信每部電影都有屬於它的命運，收到這個邀請，實在找不到比此更合適的時間、地點響起屬於《風林火山》的前奏曲。」

故事簡介

一場突然而來的爆炸事件令香港富商殞命，牽引出販毒者與反毒者之間的角力。富商繼承人不惜一切製造社會混亂，為的竟是一個至善的理由「一個沒有毒品的世界」…比想像中更可怕、更混亂……結局誰來撥亂反正？