谷峰離世︱連續兩年獲金馬男配創歷史　浮誇醜角武大郎搶戲過狄龍

前邵氏演員谷峰今日（10日）傳出離世消息，據指於上月27日逝世，享年94歲。谷峰於1959年出道成為演員，演出近400部電影，早年以反派武生角色為主，近年作品則以周星馳《九品芝麻官》飾演「常威」父親水師提督常昆最具代表性。谷峰曾於1982年及1983年金馬獎憑《武松》及《待罪的女孩》獲得「最佳男配角」獎，成首位連續兩年於金馬獎獲演技獎的男演員，得獎次數則僅次三料金馬男配後輩黃秋生。

谷峰近年作品則以周星馳《九品芝麻官》飾演「常威」父親水師提督常昆最具代表性。（《九品芝麻官》電影劇照）

谷峰於金馬得獎作《武松》合作狄龍飾演兄弟，憑經典悲劇角色武大郎贏得金馬獎。在《武松》劇情中，谷峰飾演的武大郎以相當浮誇的醜角形象登場，相比向來正氣凜然的武松（狄龍 飾）更搶戲，鋒芒幾乎蓋過男主角！

谷峰憑《武松》奪得金馬獎最佳男配角，電影由狄龍主演。（《武松》電影海報）

谷峰飾演的武大郎以相當浮誇的醜角形象登場，相比向來正氣凜然的武松更搶戲！（《武松》電影劇照）

谷峰飾演的武大郎以相當浮誇的醜角形象登場，相比向來正氣凜然的武松更搶戲！（《武松》電影劇照）

武大郎比狄龍飾演的武松更搶戲！（《武松》電影劇照）

谷峰於邵氏時期電影飾演反派武生為主，參演名導胡金銓、張徹執導作品，包括《大醉俠》《獨臂刀》《獨臂刀王》《新獨臂刀》《報仇》及《馬永貞》，合作王羽、狄龍、姜大衛及陳觀泰等邵氏武生。谷峰曾於《報仇》同時與狄龍、姜大衛合作，在戲中飾演的封開山貪戀關玉樓（狄龍 飾）的妻子花正芬，因此佈下天羅地網將關玉樓殺死，狄龍於戲中腰負刀傷、被數十人圍攻至死的場面非常經典。

谷峰於邵氏經典武打片《報仇》飾演反派。（《報仇》電影劇照）

谷峰於邵氏經典武打片《報仇》飾演反派。（《報仇》電影劇照）

谷峰於邵氏經典武打片《報仇》飾演反派。（《報仇》電影劇照）

狄龍於《報仇》裡飾演關玉樓。（《報仇》電影劇照）

狄龍於《報仇》裡飾演關玉樓。（《報仇》電影劇照）

姜大衛則於《報仇》裡飾演關小樓，為哥哥報仇。（《報仇》電影劇照）

姜大衛則於《報仇》裡飾演關小樓，為哥哥報仇。（《報仇》電影劇照）

谷峰於《馬永貞》裡同樣飾演反派「四大天王」之一張金發，其囂張而奸險的形象令觀眾非常深刻，設計暗殺譚四（姜大衛 飾），最後在酒樓中率眾伏擊馬永貞（陳觀泰 飾）的場面，亦與《報仇》相映生輝。

谷峰於《馬永貞》裡飾演反派「四大天王」之一張金發。（《馬永貞》電影劇照）