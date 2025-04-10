搖籃凡世︱廖子妤重新適應家鄉節奏　被爆：馬拉話生疏到逐粒字講

年度影壇盛事第49屆香港國際電影節（HKIFF49）今日（10日）舉行開幕儀式及紅地氈，今屆焦點影人古天樂、開幕電影《搖籃凡世》主演廖子妤、袁富華及日本影后安藤櫻於紅地氈上亮相，新任電影節大使袁澧林因為身體抱恙未能出席。

由張吉安執導，廖子妤、袁富華主演的《搖籃凡世》，為第49屆香港國際電影節開幕電影之一。（葉志明 攝）

由張吉安執導，廖子妤、袁富華主演的《搖籃凡世》，為第49屆香港國際電影節開幕電影之一。（葉志明 攝）

廖子妤與袁富華主演的《搖籃凡世》為本屆電影節開幕電影之一，導演張吉安攜同兩位亮相紅地氈時接受主持人訪問，張吉安表示自小看香港電影長大，懷着緊張的心情出席首映：「今次幾特別係同香港嘅團隊拍電影、嚟香港做好盛大嘅開幕電影，所以好奇妙！」同樣來自馬來西亞、來港發展多年的女主角廖子妤，亦向觀眾介紹自己的角色：「我嘅角色叫麗心，係一個棄嬰艙嘅義工，為咗以前拋棄過兒子進行贖罪嘅旅程。」

廖子妤於《搖籃凡世》裡重返家鄉馬來西亞，表示最大挑戰為適應當地節奏。（葉志明 攝）

廖子妤來港發展多年，憑《梅艷芳》《智齒》入圍並贏得金像獎「最佳女配角」，她提到《搖籃凡世》為自己帶來的最大挑戰：「我自己覺得最大嘅挑戰係要捉返個節奏，呢幾年喺香港拍商業電影比較多，呢一類文藝嘅電影比較少；同埋我要捉返住馬來西亞人嘅節奏，畢竟我哋地方大啲、做嘢節奏冇香港人咁急促，我用咗啲時間返去沉浸喺馬來西亞嘅境，做返一個馬來西亞人！」張吉安導演更踢爆廖子妤一項秘密：「最好笑係佢講馬拉話，應該太耐冇返馬來西亞，生疏到要一粒一粒字去講！」

廖子妤更被導演踢爆馬拉話生疏，要逐字讀出！（葉志明 攝）

至於從香港到馬來西亞拍攝的袁富華，則笑言不容易適應馬來西亞慢活：「我從細喺香港長大，要去馬來西亞適應嗰種節奏，雖然我唔駛講馬來話，但講馬來西亞式廣東話，講咗一句對白講咗好耐！」袁富華亦透露自己飾演一個在馬來西亞土生土長的廟祝、巫師角色，掩蓋背後的往事，讓自己覺得非常特別！