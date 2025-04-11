奧斯卡添最佳特技動作設計獎　一個原因湯告魯斯《職8》無法得獎?

奧斯卡金像獎為每年全球最矚目的影壇盛事之一，大會頒發之創作獎、演技獎及技術獎均備受業界及觀眾關注。籌辦奧斯卡的美國電影藝術與科學學會，於美國時間昨日（10日）宣布，即將於2028年舉行的「第100屆奧斯卡金像獎」將會增設「最佳動作特技設計」獎，表揚影業內製作動作特技的專業團隊。

「第100屆奧斯卡金像獎」將會增設「最佳動作特技設計」獎，表揚影業內製作動作特技的專業團隊。。（視覺中國）

美國電影藝術與科學學會中，會員名錄目前有超過100位動作特技專業人員，其中在《殺手列車》（Bullet Train）導演David Leitch近年極力爭取下，大會決定增設「最佳動作特技設計」獎，獎項將會由學會董事局與行政領導人員票選賽果。第100屆奧斯卡金像獎增設「最佳動作特技設計」獎，意味於2027年上映之作品方能角逐該項大獎。

在《殺手列車》導演David Leitch近年極力爭取下，大會決定增設「最佳動作特技設計」獎。（《殺手列車》電影劇照）

在《殺手列車》導演David Leitch近年極力爭取下，大會決定增設「最佳動作特技設計」獎。（《殺手列車》電影劇照）

奧斯卡增設表揚電影動作特技之獎項，消息一出便引起全球網民熱烈討論，有大量網民瘋狂留言撐湯告魯斯（Tom Cruise）應該獲得該項大獎，認為《壯志凌雲：獨行俠》《職業特工隊》系列等值得獲獎，直言：「奧斯卡一直欠湯告魯斯一個小金人！」可惜湯告魯斯新作《職業特工隊8：最終清算》將於今年內上映，應無緣角逐第100屆奧斯卡金像獎。

奧斯卡增設表揚電影動作特技之獎項，消息一出便有大量網民瘋狂留言撐湯告魯斯應該獲得該項大獎。（視覺中國）