破地獄︱進佔香港史上最高票房榜三甲　許冠文：加長版更豐富完整

英皇電影《破·地獄》由陳茂賢執導，黃子華、許冠文（Michael）及衛詩雅（Michelle）攜手主演，朱栢康、周家怡、秦沛、金燕玲、韋羅莎、梁雍婷、白只及鍾雪瑩聯合演出。電影更榮獲香港電影金像獎18項提名，刷新近十年提名紀錄。此外，戲中「郭家一門三傑」許冠文、衛詩雅及朱栢康早前大熱獲頒「香港電影導演會年度大獎」影帝影后及最佳男配角三項殊榮。

許冠文憑《破．地獄》在導演會榮封影帝，衞詩雅亦獲封影后。（梁碧玲 攝）

「郭家一門三傑」許冠文、衛詩雅及朱栢康早前大熱獲頒「香港電影導演會年度大獎」影帝影后及最佳男配角三項殊榮。（梁碧玲 攝）

《破·地獄》加長版上周末清明節開畫更大收過百萬票房，而今日正式踏入加長版上映第二個週末，更迎來一個震撼消息，根據累積票房數字，《破·地獄》香港累積票房數字已經衝破2018年上映之《復仇者聯盟3：無限之戰》(票房154,702,657)，正式成為香港史上最高票房電影第三位，亦是三甲之中唯一一部全2D格式電影，更為可喜可賀。

《破地獄》香港累積票房數字已經衝破2018年上映之《復仇者聯盟3：無限之戰》，正式成為香港史上最高票房電影第三位！（《破．地獄》電影劇照）

對於電影上映半年以後，電影主創團隊得知消息後，導演陳茂賢表示：「感謝所有買票進場的觀眾，讓你們成為了《破·地獄》團隊生命中最美麗的風景。」；金像影帝大熱許冠文以文字答謝觀眾：「感想是很高興，很感恩，喜出望外！ 現在要觀眾願意進戲院越來越難，這次的加長版很豐富，更完整，希望票房可以繼續上升！」；而憑《破·地獄》提名金像獎最佳男配角的朱栢康更為香港電影打氣：「再一次多謝整個破地獄團隊，特別是導演，令到加長版可以面世。更加要衷心多謝每一位入場的觀眾。香港電影加油！」

金像影帝大熱許冠文直言加長版很豐富，更完整，希望票房可以繼續上升！（《破．地獄》電影劇照）

為感謝觀眾再度入場支持《破·地獄》，剛於芝加哥亞洲躍動電影節勇奪傑出演員獎（Extraordinary Actor Awards），被表揚「職業生涯最精湛的演出」的女主角衛詩雅及導演陳茂賢甫回港即準備一連兩日走訪問各大戲院謝票，首度現身答謝加長版觀眾支持。

即睇更多《破．地獄》加長版劇照：

（《破．地獄》加長版電影劇照）

（《破．地獄》加長版電影劇照）

（《破．地獄》加長版電影劇照）

（《破．地獄》加長版電影劇照）