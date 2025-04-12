阿媽有喜｜袁詠儀演高齡產婦　心力交瘁即場喊到失控嚇親劇組

由袁詠儀與一眾來自馬來西亞演員主演的溫情家庭電影《阿媽有喜》，香港定於5月15日上映。電影講述一對年近退休的夫婦，在準備享受人生下半場之際，袁詠儀飾演的太太竟然突然有喜，意外懷孕，不但打亂「下半場」的計劃、全家如何面對的突如其來的難題，且重新探討一家人多年來的相處和成長的處境、心態。

袁詠儀的喊戲手到拿來，令劇組人員驚嘆。（《阿媽有喜》劇照）

一個人生值得思考的命題，感動人心。電影中阿靚（袁詠儀）在演繹突然有喜的「媽媽」非常到位，在其中一場食麵的獨腳戲中，更演到不停落淚，令現場工作人員也讚嘆這位影后級前輩的精彩演出。電影還有一眾馬來西亞演員，包括有翻版林明禎之稱的黃潔琪Miko、新一代創作歌手劉界輝、大馬著名DJ陳峰、童繽毓等。

對住碗麵做戲都冇問題，開水喉一樣。（《阿媽有喜》劇照）

淚水一發不可收拾。（《阿媽有喜》劇照）

好一陣子沒有接拍電影的阿靚，首次與馬來西亞演員合作非常合拍，與戲中的一家人戲內戲外相處和洽，而兩位新演員Miko和劉界輝即使沒有自己的立份亦到現場趁機偷師，阿靚拍攝一場一個人吃著面，想起家人為她付出的心機和照料時，不禁一次又一次的哭起來，雖然演了幾take 後，導演已滿意收貨，但阿靚卻嫌自己不夠好，要求重來，直至感情完全到位才肯罷休，cut了機仍淚流滿面，感動全場。而已為人母多年的阿靚在角色人設上亦很適合，加上精湛的演技，更加豐富了戲中媽媽一角。

袁詠儀跟童繽毓做瑜伽。（《阿媽有喜》劇照）

黃潔琪Miko（翻版林明禎）亦有份參與演出。（《阿媽有喜》劇照）

大馬DJ陳峰與袁詠儀飾演夫妻。（《阿媽有喜》劇照）

早前在3.8婦女節上映了一場特別場，反應不俗，不少觀眾反映電影不但講家庭、親情，更有自我成長的反思，值得跟大家推薦的一部溫情歡樂電影。4月18號起將會放映優先場，讓觀眾先睹為快，感受這份母愛。